Vladimir Quesada no lo tenía: referente de Saprissa revela el arma secreta de Hernán Medford que potenció al equipo

El Deportivo Saprissa atraviesa un momento de transformación evidente y los resultados lo respaldan. Hace apenas unas jornadas, el conjunto morado navegaba en la sexta posición del campeonato, con seis puntos en cinco fechas y una sola victoria bajo el mando de Vladimir Quesada. El equipo mostraba chispazos ofensivos, pero carecía de equilibrio y solidez en momentos determinantes. La tabla reflejaba esa irregularidad y el margen de error comenzaba a estrecharse.

La llegada de Hernán Medford modificó el panorama de forma inmediata. En apenas dos fechas adicionales, el nuevo entrenador encadenó triunfos ante San Carlos en casa y frente a Liberia como visitante, catapultando al club a la cuarta casilla con 12 unidades, a solo cuatro del líder Herediano. Además, los tibaseños sellaron su pase a semifinales del Torneo de Copa tras dejar en el camino a Carmelita. El arranque es impecable: cuatro victorias en cuatro compromisos, rendimiento perfecto que cambió la atmósfera en el camerino.

¿Cuál es el cambio que hizo Hernán Medford en Saprissa?

Pero más allá de la motivación que suele generar un relevo en el banquillo, un referente del plantel dejó claro cuál ha sido el arma secreta que potenció al equipo. Pablo Arboine no dudó en señalar la diferencia. Para él, el cambio está en la estructura defensiva y en el trabajo específico que ahora se realiza en esa zona.

“La defensa ha cambiado bastante, creo que una de las cosas que hemos llegado a trabajar con el profe Geiner es la línea defensiva. Hemos estado repasando día con día, poco o mucho, por el tiempo que se pueda”, explicó a Radio Columbia.

Geiner Segura es el gran arma de Hernán Medford.

El defensor detalló que la presencia de Geiner Segura con enfoque en la defensa, algo a lo que Vladimir Quesada no le había dado tanta importancia y, por eso, no tenía a nadie enfocado en eso, ha sido determinante en esta nueva etapa.

“Es un trabajo en conjunto, pero Geiner se integra a nosotros para ver aspectos de la línea defensiva; se ha dedicado más a estar con nosotros, a repasar, a estar con los análisis de video, nos enseña los errores que cometemos para mejorar en la semana”, señaló. La diferencia, según Arboine, radica en la atención minuciosa y constante que ahora recibe la retaguardia.

“Nos enseña los errores en la cancha y corregimos en las prácticas. Eso ha sido un pilar en este nuevo cuerpo técnico que viene haciendo las cosas muy bien y se ha visto la mejoría”, afirmó el futbolista, convencido de que el grupo ahora exhibe mayor coordinación y comunicación.

Las estadísticas respaldan ese diagnóstico. Antes del cambio, Saprissa había recibido siete goles en cinco encuentros, un promedio de 1,4 por partido. Con Medford y la influencia directa de Geiner Segura en la última línea, el equipo encajó apenas un tanto en dos compromisos, reduciendo el promedio a 0,5.

“Creo que ahora somos un poco más sólidos… conservar el cero atrás para obtener el resultado”, concluyó Arboine. La diferencia no solo es táctica, sino estructural: una presencia que no estaba antes y que hoy se consolida como el arma silenciosa que explica la reacción morada.