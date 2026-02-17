La Selección de Costa Rica busca definir a su nuevo entrenador en los próximos días. Rónald González, el director de selecciones nacionales, se encuentra en Europa para reunirse con los dos máximos candidatos a tomar el cargo que está vacante.

El que tiene la delantera hasta el momento es Robert Moreno, el español que fue despedido en su última experiencia en el Sochi de Rusia por haber utilizado inteligencia artificial para armar sus equipos. Pese a esta situación, tiene pasado en la Selección de España como asistente de Luis Enrique.

El otro entrenador con el que se reunirá Rónald González es el histórico Patrick Kluivert. Si bien tuvo una carrera exitosa como jugador, no lo ha hecho de igual manera como técnico. Hasta ahora, dirigió muy pocos partidos como DT principal entre Curazao, Indonesia y el Adana Demirspor.

Para el que tome el puesto de director técnico de la Tricolor, hay una noticia que deberá saber ni bien sea anunciado. Esta está vinculada a la fecha FIFA que se jugará en el mes de marzo y en la que Costa Rica jugará dos amistosos. Uno de los rivales ya estaría confirmado.

Los rivales de Costa Rica para los amistosos de la fecha FIFA de marzo

Según la información del periodista Kevin Jiménez, uno de los partidos será ante Jordania, selección que clasificó al Mundial 2026 e integra el Grupo J con Argentina, Argelia y Austria. El otro juego podría ser contra Qatar, aunque no está confirmado aún. Ambos encuentros se llevarían a cabo en el Medio Oriente.

A estos dos amistosos que habrá en marzo, el nuevo entrenador de La Sele también tendrá en frente a la Selección de Inglaterra. Será en el mes de junio, días antes del inicio de la Copa del Mundo.

