Mariano Torres tiene contrato vigente con el Deportivo Saprissa hasta junio de este 2026. El capitán morado, que ya lleva 10 años en el club tras su llegada en 2016, debe tomar una decisión en el corto plazo sobre lo que pasará con su futuro en la próxima temporada.

Desde Saprissa ya tomaron una decisión con el 10, pero todavía resta que éste acepte la propuesta. Erick Lonnis, encargado del Comité Deportivo del Monstruo, reveló que la idea del club es que continúe en San Juan de Tibás.

Erick Lonnis confirma que Saprissa quiere renovar el contrato de Mariano Torres

En diálogo con el programa 120 Minutos, Lonnis lo aseguró: “Ya tiene bastante tiempo aquí, es una decisión de él. Él sabe que la institución tiene interés en que se mantenga, es un gran líder, un saprissista de corazón. Es un profesional de primer nivel, ve el fútbol de una forma que es bueno que se quede“.

“Vamos a hablarlo con tiempo. Él toma decisiones conforme se va sintiendo, vamos a darle ese espacio“, agregó el directivo morado sobre el argentino. Además, comentó que al club le gustaría que se naturalice costarricense.

Cuando renovó con Saprissa por seis meses más, Mariano Torres contó que vive el fútbol con objetivos a corto plazo. El próximo que tiene es “conseguir otro título” con la camiseta morada. Por eso, habrá que esperar para conocer la postura que tomará el argentino ante la oferta de renovación del club saprissista.

Actualmente, Mariano es el futbolista extranjero con más partidos en el fútbol costarricense. Sumado a este logro, puede quedar marcado en la historia de Saprissa junto a los nacionales y acercarse a los números de Evaristo Coronado, el que más veces representó al Monstruo.

