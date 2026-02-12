Erick Lonnis llegó al Deportivo Saprissa a mediados del 2025. Tomó el cargo que dejó el director deportivo Sergio Gila y asumió la contratación de nuevos entrenadores y jugadores para el primer equipo. No obstante, puso el ojo en las ligas menores, donde se generaron varias polémicas en los últimos días.

Recientemente, el Monstruo Morado recibió muchas críticas por lo que sucedió con la lista de la Selección Sub-17 de Costa Rica. Ningún jugador de las ligas menores de Saprissa fue convocado por Randall Azofeifa, mientras Alajuelense inundó la nómina con sus cachorros manudos.

Por esta razón, el foco estuvo puesto sobre lo qué está pasando en las divisiones menores del conjunto morado. Marco Herrera, uno de los entrenadores, explicó que hubo problemas con la búsqueda de jugadores y no se hizo el scouting adecuado.

¿Qué sucede en las ligas menores de Saprissa?

Ahora, Lonnis fue quien habló sobre esta problemática y reveló detalles que hasta el momento habían sido rumores: “Tuvimos que cambiar algunos temas disciplinarios en divisiones menores, cierta interferencia de agentes que no respetaban la jerarquía del equipo“.

Además, confesó que desde su llegada se dieron ciertos cambios porque no estaban en sintonía con la institución: “Yo tengo que admitir que encontramos algunas cosas hace seis meses que sentíamos que no eran congruentes con la historia y forma de trabajar del club, sobre todo con la herencia de don Ricardo Saprissa“.

De cara al futuro, en entrevista con TDMás, Lonnis comentó en qué buscarán mejorar: “Tenemos que hacer scouting, tenemos que buscar talentos en todas las zonas del país, eso se había dejado un poco de lado. Hemos venido tomando las decisiones para mejorar eso, hemos hecho cambios importantes en liga menor, luego de hacer un diagnóstico“.

