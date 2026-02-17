“Rescindir su contrato”: Fantasma Figueroa se enfrenta a la peor decisión en Comunicaciones

El ambiente sigue siendo tenso para el Fantasma Figueroa en Comunicaciones, donde a la presión por evitar el descenso en medio de un proceso de reestructuración se le suma ahora un nuevo dolor de cabeza interno.

La directiva enfrenta una decisión delicada con uno de sus jugadores, un escenario que complica aún más un panorama ya cargado de urgencia y desgaste.

Un nuevo problema para el Fantasma Figueroa en Comunicaciones

La situación de Comunicaciones con su reciente refuerzo, Walter Gael Sandoval, podría terminar de la peor manera. Según informó Deport Norte GT en su cuenta oficial de Facebook, el club crema evalúa seriamente rescindir el contrato del atacante tras los presuntos actos de indisciplina, que incluyen una fiesta en el apartamento del equipo y una supuesta lesión fingida para ausentarse de los entrenamientos.

Estos hechos habrían colmado la paciencia de la dirigencia, que ya analiza su situación contractual por faltas al reglamento interno. El cuerpo técnico encabezado por Marco Antonio Figueroa tomó medidas inmediatas al separarlo del resto del plantel, mientras la institución define si procede con la rescisión definitiva.

“El nuevo refuerzo del Club Comunicaciones, el mexicano Walter Gael Sandoval estaría en el ojo del huracán y a nada de ser dado de baja del cuadro crema. Varios medios han filtrado que el mediocampista tapatío habría realizado una exorbitante fiesta en el apartamento del club, y habría fingido una lesión para ausentarse a los entrenamientos”, compartió el medio Deport Norte GT.

“El club ya estaría evaluando su situación contractual y pretende rescindir su contrato por faltas al reglamento interno del club. La mesa técnica del cuadro hexacampeón se reunirá de emergencia para ver las opciones a tomar, ya que el equipo crema que está urgido de puntos para alejarse de los puestos de descenso“, finalizó.

De concretarse, sería una salida abrupta para un jugador que recién llegaba como apuesta del proyecto deportivo, en un momento especialmente delicado para Comunicaciones en donde necesita con urgencia goles y puntos en la tabla de clasificación.