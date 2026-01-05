Minor Álvarez corre de atrás: Erick Lonnis confirma una decisión drástica en la portería de Saprissa para el Clausura 2026

A pesar de que el anuncio oficial aún está pendiente, puertas adentro del Deportivo Saprissa ya dan por hecho que la llegada de Minor Álvarez para reforzar la portería de cara al Clausura 2026 es una realidad.

Tras la decisión de Esteban Alvarado de colgar los guantes, la directiva que hoy parece comandar Erick Lonnis se movió con rapidez para asegurar la incorporación del experimentado arquero de 36 años, quien llega a Tibás luego de su paso por Marquense de Guatemala.

ver también Cuatro bajas sensibles en Saprissa: Vladimir Quesada enfrenta un panorama delicado antes del inicio del Clausura 2026

Durante varios días, buena parte de la afición asumió que Minor Álvarez arribaría a La Cueva para transformarse en el reemplazante natural de Alvarado y adueñarse del arco lo antes posible en el equipo que dirige Vladimir Quesada. Sin embargo, el escenario podría ser bastante más complejo de lo que muchos imaginaban.

Minor Álvarez no arrancará como titular

El domingo, el periodista Anthony Porras lanzó declaraciones sorprendentes sobre los planes del cuerpo técnico y la dirigencia del Monstruo. “Lo de Minor Álvarez es una realidad, va a llegar a Saprissa. Eso sí, el que arranca el campeonato de titular no será Minor Álvarez. Ojo con Isaac Alfaro, tiene muy buenas referencias y en Saprissa lo apoyan”, aseguró, poniendo el foco en el arquero de 21 años que fue titular en el cuadrangular benéfico 90 Minutos por la Vida.

Minor Álvarez tendría un rol secundario en el inicio del campeonato (Instagram).

“Ellos van a apoyar a los chamacos. Van a arrancar el campeonato con los chamacos. Pero si fallan, ahí va a estar Minor Álvarez. Va a arrancar el campeonato como portero tres, pero si los chamacos fallan él sabe que va al arco”, detalló Porras, revelando el impensado rol que tendría el experimentado guardameta en esta primera etapa del torneo.

Publicidad

Publicidad

Erick Lonnis confía en los juveniles

Este mismo escenario fue abordado por el propio Erick Lonnis, quien sin mencionar directamente a Álvarez apuntó en la misma dirección. “Yo creo que nosotros le vamos a dar la confianza que se han ganado tanto Isaac como Abraham, son muy buenos arqueros”, expresó el ex portero y hoy dirigente morado.

Isaac Alfaro se encuentra ante la oportunidad de demostrar en el primer equipo morado (Instagram).

Publicidad

ver también Hizo más de 50 goles en Saprissa y fue multicampeón, pero lo limpiaron y ahora la está rompiendo en Europa

“Creo que hemos armado un equipo con más confianza de lo que encontramos hace seis meses y la venida de otro arquero es porque viene a cumplir el cupo de arquero. Tenemos también a Bayron Mora, que es un arquero de menos de 20 años que posiblemente va a jugar en otro equipo para formarlo y así tener tres, cuatro arqueros a disposición”, sentenció Lonnis, dando a entender que, en los planes de Vladimir Quesada, Minor Álvarez está lejos de tener asegurado el puesto de titular.