Médico de Saprissa desmiente a Erick Lonnis y revela la cruda verdad sobre la lesión de Fidel Escobar: “No dimensionan el problema”

Hernán Medford, director técnico del Deportivo Saprissa, necesita con urgencia a Fidel Escobar en el campo. La reciente lesión de Sebastián Acuña, que podría dejarlo fuera por lo que resta del Torneo Clausura 2026, ha aumentado la ansiedad por el regreso del contención panameño.

El “Comandante” aún no ha jugado en lo que va del año, tras haber sido intervenido durante la pretemporada por una hernia en la columna que lo marginó de la primera mitad del campeonato.

El mensaje optimista de Erick Lonnis

Días atrás, Erick Lonnis, directivo de Saprissa, había enviado un mensaje optimista sobre el regreso de Escobar, asegurando que ya tenía el alta médica y que pronto estaría listo para volver a jugar.

“Lo de Fidel nos alegra mucho, ya tiene el alta médica, pero también está en un proceso de readaptación física y creo que en poco tiempo lo vamos a tener con nosotros al 100%“, comentó el ex arquero, desatando la ilusión de los seguidores morados.

La versión del médico de Saprissa

Sin embargo, la versión de Esteban Campos, médico de Saprissa, contradice las palabras de Lonnis. El doctor explicó que, aunque Escobar va mejorando, su regreso se mantiene en suspenso debido a la delicada naturaleza de su lesión.

“Con Fidel seguimos caminando bien, pero a los que no dimensionan el problema, Fidel tuvo una hernia en su columna, recibió un tratamiento quirúrgico mínimamente invasivo“, aclaró Campos. “Vamos día a día, mejorando, un paso a la vez”, señaló sobre la rehabilitación.

El médico tibaseño también destacó que no puede fijar una fecha exacta para el regreso de Escobar. “No podemos decir que será pronto ni que se tardará mucho. Vamos a permitirle competir cuando todos los departamentos consideremos que está listo“, decretó.

Una de las razones principales de la cautela en la recuperación de Escobar es su posible convocatoria para la Copa del Mundo Norteamérica 2026. Campos destacó que la participación de Fidel en el mundial es clave, no solo para su carrera, sino también para la selección y Saprissa. “Fidel se juega este año un campeonato mundial. No podemos poner en riesgo ese campeonato mundial”, expresó.

El riesgo de acelerar la recuperación

Por último, el facultativo ambién advirtió sobre los peligros de apresurar la recuperación de Escobar. “Si metemos una carga física demasiado rápida, la columna puede inflamarse de nuevo”, explicó.

Campos añadió que un mal manejo de la carga podría retrasar aún más su regreso y complicar el proceso de recuperación, algo que no pueden arriesgar a menos de tres meses del Mundial. “Vamos a tratar de tener a Fidel en el momento justo para que ayude a Saprissa y a su selección“, concluyó.

