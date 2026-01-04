Cuatro bajas sensibles en Saprissa: Vladimir Quesada enfrenta un panorama delicado antes del inicio del Clausura 2026

En exactamente diez días, el Deportivo Saprissa se estrenará en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Promérica recibiendo a Puntarenas FC en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá.

Más allá de contar con los refuerzos Tomás Rodríguez, Bancy Hernández, Luis Paradela y Rachid Chirino, el entrenador Vladimir Quesada sabe que no podrá disponer de cuatro futbolistas en el arranque del semestre, dos de ellos habituales en su esquema.

Las cuatro bajas de Saprissa

Gerald Taylor

El lateral derecho fue sancionado por el Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol con dos partidos de suspensión tras la entrada descalificadora contra Creichel Pérez en la final del Apertura 2025. Taylor, de 24 años, recién podrá volver en la jornada 3 del Clausura, cuando el Monstruo visite a Sporting FC.

Gerald Taylor debe cumplir con una suspensión de dos partidos (Saprissa).

Óscar Duarte

La ausencia más sensible. El zaguero de 36 años sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior y de los meniscos de la rodilla derecha en la final ante Alajuelense. La cirugía fue exitosa, pero ahora debe atravesar una rehabilitación extensa que lo dejará fuera de todo el Clausura 2026.

Óscar Duarte tiene por delante una larga recuperación (Saprissa).

Newton Williams

El delantero panameño también quedaría fuera del campeonato. Al igual que Duarte, sufrió una grave lesión de rodilla en julio de 2025 y, aunque su regreso podría darse en abril, Saprissa evalúa no inscribirlo en el Clausura para respetar el cupo de extranjeros y apuntar a su vuelta en la segunda mitad del 2026.

Newton Williams se perdería el Clausura 2026 (Saprissa).

Deyver Vega

El extremo de 33 años fue sometido a una artroscopia por una lesión en el cartílago de la rodilla. El club no informó plazos de recuperación, pero es seguro que no estará disponible en el arranque. Además, su continuidad está siendo analizada y no se descarta que termine siendo una de las salidas del mercado de fichajes morado.

Deyver Vega se sometió a una artroscopia (Saprissa).

¿Cuándo debuta Saprissa?

Con este escenario, los morados volverán a la acción el miércoles 14 de enero, cuando reciban a Puntarenas FC a partir de las 3:00 p.m. (hora de Costa Rica), en un estreno que llegará con ausencias importantes pero también con la presencia de las nuevas incorporaciones.