“Muy pronto”: Saprissa da luz verde al regreso de Jeaustin Campos y Vladimir Quesada queda en jaque

El Torneo Clausura 2026 apenas comienza, pero el clima que se respira en el Deportivo Saprissa ya se ha vuelto casi insoportable. Vladimir Quesada arrancó el semestre bajo la lupa de los aficionados morados y, tras el 2-2 ante Puntarenas y la dura derrota 0-2 frente a Herediano, el crédito del entrenador parece haberse agotado.

En el saprissismo, una porción mayoritaria de la afición ya no oculta su deseo de verlo fuera del equipo: el hashtag #FueraVladimir volvió a ser tendencia en X (ex Twitter) y el grito de “¡Fuera, Vladi!” también se hizo sentir en La Cueva.

Mensajes que agitaron al saprissismo

En ese contexto de tensión, Jeaustin Campos, el técnico más ganador en la historia del club tibaseño, reapareció en sus redes sociales con un mensaje que no hizo más que echarle combustible al fuego. En su cuenta de Facebook, el entrenador compartió dos fragmentos de su video de YouTube “Mi Historia”, en los que repasa algunos de sus mayores éxitos en Saprissa, entre ellos el recordado bicampeonato de 2014.

“Gracias a Dios por permitirme vivir esto. Una etapa que siempre recordaré y de las más bonitas que me ha tocado vivir”, escribió Campos. En cuestión de minutos, la publicación empezó a viralizarse y a alimentar la sensación de que el regreso del histórico entrenador ya no es una idea descabellada.

Saprissa da luz verde a Jeaustin Campos

Los fanáticos morados no tardaron en inundar los comentarios de la publicación del estratega de 54 años, actualmente técnico del Real España de Honduras. Con Juan Carlos Rojas ya fuera de la ecuación tras su salida de la presidencia, muchos sienten que el principal obstáculo para un retorno se ha despejado.

Saprissa reclama el regreso de Jeaustin Campos (Facebook).

“Ya casi de vuelta… son días nada más”, “Profe, venite ya para Saprissa”, “Vaya alistando maleta jefe”, “Todos estos videos son señales”, “Esperando que te anuncien lo antes posible”, “Te esperamos en tu casa profe, urge que tomes las riendas del equipo”, “Muy pronto en el Deportivo Saprissa” fueron solo algunos de los mensajes que se multiplicaron en las últimas horas, reflejando el hartazgo con el presente del equipo bajo el mando de Vladimir Quesada.

De momento, el regreso de Jeaustin Campos parece complejo y lejano, pero mientras Vladimir Quesada sigue sumando presión partido a partido, en Tibás el sueño no se apaga. Queda claro con los comentarios: una multitud de fanáticos considera que la vuelta del histórico DT es solo una cuestión de tiempo.