Elemento con experiencia en la Liga MX llega como refuerzo de lujo al futbol de Guatemala

Deportivo Marquense decidió iniciar una nueva etapa en el banquillo y este viernes 6 de marzo hizo oficial la llegada del mexicano Omar Arellano Nuño como su nuevo director técnico, luego de haber separado de su cargo al estratega nacional Leonel Noriega. La institución occidental busca cambiar el rumbo en un momento delicado de la temporada, en el que la lucha por evitar el descenso se ha convertido en su principal prioridad.

A través de sus redes sociales, el club de San Marcos dio la bienvenida al entrenador azteca con un mensaje cargado de optimismo. “Bienvenido profe, Omar Arellano. La llegada del profesor Arellano abre una nueva etapa llena de ilusión, compromiso y trabajo”, publicó el conjunto conocido como los “Leones Amarillos del Occidente”, dejando claro que confían en la experiencia del técnico para reencaminar el proyecto deportivo.

El nuevo estratega tiene una amplia historia dentro del fútbol mexicano. Omar Arellano Nuño, nacido el 29 de mayo de 1967 en Tampico, Tamaulipas, fue futbolista profesional desempeñándose como delantero y mediocampista. Durante su carrera defendió camisetas históricas de la Club Deportivo Guadalajara, Tigres UANL, Club León, Pachuca y Bachilleres de Guadalajara, lo que lo convirtió en un jugador reconocido dentro de la Liga MX.

El fútbol corre prácticamente en las venas de la familia Arellano. El técnico es hijo del exfutbolista Raúl Arellano, conocido como “La Pina”, y además su legado continúa con su hijo, Omar Arellano Riverón, quien también ha desarrollado una carrera profesional en el balompié. Esta tradición futbolera es parte del perfil que ahora llega a reforzar el proyecto del club guatemalteco.

El reto que asume Arellano no es menor. Marquense atraviesa un momento crítico en la temporada, ya que ocupa el último lugar en la tabla acumulada, una posición que actualmente lo condenaría al descenso a la Primera División del fútbol guatemalteco. Sin embargo, la diferencia con la zona de salvación aún es corta, lo que mantiene vivas las esperanzas del conjunto occidental.

La pelea por la permanencia se perfila como una **batalla directa contra Atlético Mictlán y Deportivo Guastatoya, equipos que también se encuentran involucrados en la zona baja de la clasificación. Con apenas tres puntos de diferencia respecto a la salvación, el Deportivo Marquense confía en que la llegada de Omar Arellano marque el inicio de una reacción deportiva que permita mantener al club en la Liga Nacional.