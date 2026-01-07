Es tendencia:
Saprissa le cumplió a Vladimir Quesada: sellaron la continuidad de uno de los jugadores morados más destacados

Pensando en el armado de la plantilla de Saprissa para el 2026, Vladimir Quesada recibió una gran noticia para sus planes.

Por Pablo Rocca

Vladimir Quesada recibe una gran noticia.
El Deportivo Saprissa continúa tomando decisiones clave en este mercado, no solo pensando en reforzarse, sino también en proteger su base deportiva de cara al futuro. Tras un 2025 sin títulos y en medio de una necesaria reestructuración, en Tibás entienden que la estabilidad del proyecto pasa por retener a sus futbolistas más importantes.

En ese contexto, una de las prioridades del cuerpo técnico encabezado por Vladimir Quesada era asegurar la continuidad de un jugador que se convirtió en pieza fundamental del equipo morado, tanto por rendimiento como por regularidad. La dirigencia escuchó el pedido y ya tomó una decisión firme.

¿Cuál es el futbolista de Saprissa que continuará?

Según reveló el periodista Kevin Jiménez, Gerald Taylor renovó su contrato con el Deportivo Saprissa hasta diciembre de 2027, en un acuerdo que ya está completamente cerrado. El trato está hecho y solo resta la comunicación formal por parte del club.

La extensión del vínculo de Taylor no fue un movimiento menor. El futbolista había despertado interés de clubes del exterior gracias a sus buenas actuaciones, lo que encendió algunas alertas en Saprissa ante la posibilidad de perderlo en este mercado o en el corto plazo.

Saprissa le renovó el contrato a Gerald Taylor.

Sin embargo, la institución morada lo considera un jugador clave dentro del proyecto deportivo, y Vladimir Quesada fue claro en la necesidad de retenerlo como parte del núcleo fuerte del plantel. La renovación hasta 2027 le da tranquilidad al club y envía un mensaje de confianza hacia el jugador.

Bombazo en Saprissa: figura morada es tentada desde España y varios clubes del exterior ya preguntaron por él

Saprissa apuesta por la base

Con esta decisión, Saprissa reafirma su intención de construir un equipo competitivo a partir de futbolistas consolidados, combinándolos con talento joven. La continuidad de Gerald Taylor es vista como una señal clara de respaldo al proceso de Quesada y una apuesta a la estabilidad en un momento donde el margen de error es mínimo.

