El plan de Thomas Christiansen para que Panamá pueda dar el batacazo en el Mundial 2026

La Federación Panameña de Fútbol continúa afinando cada detalle rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de participar en un taller internacional organizado por la FIFA que se llevó a cabo durante tres días en la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos. La actividad reunió a las 42 selecciones clasificadas al Mundial, además de las federaciones que aún aspiran a un cupo a través del repechaje, en un espacio destinado a coordinar aspectos logísticos y operativos del torneo.

Durante estas jornadas de trabajo, los representantes de las distintas federaciones recibieron información detallada sobre la organización del campeonato, planificación de sedes, logística de transporte, hospedaje y funcionamiento de los escenarios mundialistas. Todo esto forma parte del proceso que impulsa la FIFA para garantizar que las selecciones lleguen con la máxima preparación institucional a la cita futbolística más importante del planeta.

Tras finalizar el taller, parte de la delegación panameña emprendió una gira de inspección junto a representantes de la FIFA para conocer de primera mano las sedes donde disputará sus encuentros de la fase de grupos. La delegación está encabezada por el seleccionador Thomas Christiansen, quien supervisa personalmente los detalles logísticos y deportivos que rodearán la participación del conjunto canalero en la próxima Copa del Mundo.

El itinerario comenzó el 5 de marzo con el traslado hacia Nueva Jersey, donde el equipo de trabajo inspecciona el MetLife Stadium, escenario donde Selección de Panamá disputará su tercer partido de la fase de grupos el 27 de junio frente a la poderosa Selección de Inglaterra. Además del estadio, también se revisan hoteles, rutas de transporte y posibles campos de entrenamiento.

Posteriormente, la delegación viajará a Toronto, en Canadá, donde Panamá disputará sus dos primeros compromisos del Mundial: el 17 de junio ante Selección de Ghana y el 23 de junio frente a la Selección de Croacia. En territorio canadiense también visitarán el BMO Field, estadio que actualmente se encuentra en proceso de remodelación para ampliar su capacidad de cara al torneo.

La agenda incluye además un recorrido por New Tecumseth, en la provincia de Ontario, donde la selección conocerá su campamento base en el Nottawasaga Training Site. Estas inspecciones se realizan antes de los partidos amistosos de la fecha FIFA de marzo, cuando Panamá visitará a la Selección de Sudáfrica el 27 y 31 de marzo, compromisos que servirán como preparación clave rumbo al Mundial 2026.