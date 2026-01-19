Ni Saprissa ni Alajuelense: Fernán Faerron recibe el llamado de otro club de Costa Rica que apunta alto en el Clausura 2026

El Torneo Clausura de la Liga Promérica ya se puso en marcha y acaba de cerrar su segunda jornada, pero Fernán Faerron todavía no tiene definido dónde jugará en 2026.

El zaguero de 25 años lleva más de cuatro meses como agente libre tras rescindir su contrato con el Club Sport Herediano al inicio del Torneo Apertura 2025. Aunque la prioridad de Faerron era continuar su carrera en el exterior, el paso del tiempo mantiene su futuro europeo en suspenso y, mientras tanto, su nombre vuelve a resonar en el mercado local.

¿Qué equipo está interesado en Fernán Faerron?

En las últimas semanas, el ex Herediano fue vinculado primero con el Deportivo Saprissa y luego con la Liga Deportiva Alajuelense, luego de que el periodista Ferlín Fuentes revelara un acercamiento del entorno del futbolista con el club rojinegro.

Fernán Faerron continúa sin equipo (Foto: Instagram).

Sin embargo, al día de hoy el equipo que aparece mejor posicionado en la puja es el Municipal Liberia, que busca reforzarse para volver a ser protagonista tras alcanzar las semifinales en el Apertura.

Interés confirmado desde Nicoya

El interés fue confirmado públicamente por Hancer Zúñiga, gerente deportivo del conjunto aurinegro. En diálogo con el programa Visión Preliminar, el directivo reconoció que dentro del club hay “un aumento del interés por ficharlo”.

La necesidad de reforzar la zaga se explica, en gran parte, por la lesión de Douglas Sequeira, quien sufrió una molestia en el menisco y estará fuera de las canchas por al menos dos meses.

Por ahora, no hay una oferta formal sobre la mesa, pero Zúñiga confirmó que ya existieron contactos con el entorno del defensor y que el club está al tanto de su situación contractual.