Es oficial: Saprissa confirma el futuro de Newton Williams fuera del equipo

El delantero panameño continúa recuperándose de una grave lesión de rodilla y desde Saprissa hablaron sobre su futuro.

Pablo Rocca

Por Pablo Rocca

Newton Williams volvió a entrenar.
© InstagramNewton Williams volvió a entrenar.

El Deportivo Saprissa aclaró finalmente cuál es la situación del delantero panameño Newton Williams, uno de los futbolistas que más dudas generaba entre la afición morada en las últimas semanas.

La incertidumbre surgió luego de que el atacante publicara imágenes entrenando con el equipo, lo que provocó especulaciones sobre un posible regreso inmediato a las canchas. Sin embargo, desde el club confirmaron que su vuelta todavía tendrá que esperar.

La actualización del cuerpo médico

El médico del club, Esteban Campos, explicó que el atacante avanza de manera muy positiva en su recuperación, aunque los plazos todavía no le permitirán volver a competir en este torneo.

Newton va físicamente espectacular, su biotipo, su genética, nos ha dado resultados extraordinarios de cómo va esa rodilla. Seguimos en el protocolo que tenemos. Claramente los tiempos de recuperación no le dan para este torneo, comentó.

Newton Williams está de vuelta en los entrenamientos.

Newton Williams está de vuelta en los entrenamientos.

Newton Williams seguiría en Saprissa

Durante el largo proceso de recuperación, Newton Williams ha trabajado en diferentes áreas que podrían potenciar su rendimiento cuando vuelva a jugar. El médico dio a entender que Saprissa lo tendrá para el próximo torneo, pese a que podría marcharse en junio.

“Ha trabajado espectacularmente bien, muy fuerte, muy sólido. Hemos trabajado mucho la parte física, nutricional, fuerza y estabilidad. Vamos a ver una muy buena versión de Newton cuando esté de regreso, añadió Campos.

La decisión que deberá tomar Saprissa

Williams se encuentra en condición de préstamo con el club morado, vínculo que finaliza en junio próximo.

Por esa razón, Saprissa deberá tomar una decisión sobre su futuro, especialmente considerando que actualmente tiene cinco extranjeros inscritos en su plantel: Mariano Torres, Fidel Escobar, Luis Javier Paradela, Tomás Rodríguez y Bancy Hernández.

