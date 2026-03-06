Rodrigo Auzmendi al Ciclón: desde Argentina aseguran que su futuro está lejos de Banfield y Pedro Troglio

Han pasado los meses y en Argentina sigue sonando la salida de Rodrigo Auzmendi de Banfield, equipo que dirige Pedro Troglio, entrenador multicampeón en Honduras.

El periodista César Merlo, especialista en el mercado de fichajes, asegura que Auzmendi sería comprado por el Querétaro de México y que este lo cedería al San Lorenzo de Argentina.

ver también “Escupir la cara”: Wilson Palacios cuestiona de la peor forma a la Selección de Honduras y hace sugerencia especial

Merlo explica que Auzmendi sería cedido al “Ciclón” por al menos un año y medio y sin cargo para el San Lorenzo, pero con una opción de compra que rondaría entre 3 y 4 millones de dólares.

El costo que Querétaro pagaría por Auzmendi sería un millón de dólares, según indican desde Argentina.

Cabe señalar que, la llegada del atacante todavía no se ha cerrado; aunque los reportes revelan que el acuerdo del delantero con Querétaro de México sería de tres o cuatro años.

ver también Jugador de Motagua le deja aviso directo a José Francisco Molina por su primera convocatoria como DT de Honduras

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Los rumores de Auzmendi

Auzmendi de 25 años también sonó para convertirse en delantero de Boca Juniors y hasta Rosario Central. Además de Independiente del Valle de Ecuador y Remo de Brasil.

Durante su paso por Motagua en Honduras, Auzmendi anotó 24 goles en 49 partidos.