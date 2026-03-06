Es tendencia:
Rodrigo Auzmendi al Ciclón: desde Argentina aseguran que su futuro está lejos de Banfield y Pedro Troglio

El delantero argentino sigue sin resolver su futuro y ahora es ubicado en otro club; lo cierto es que no quiere seguir en Banfield.

Por José Rodas

Rodrigo Auzmendi sigue sin resolver su futuro en Argentina, aunque aseguran que se va de Banfield. Foto: Banfield.
Han pasado los meses y en Argentina sigue sonando la salida de Rodrigo Auzmendi de Banfield, equipo que dirige Pedro Troglio, entrenador multicampeón en Honduras.

El periodista César Merlo, especialista en el mercado de fichajes, asegura que Auzmendi sería comprado por el Querétaro de México y que este lo cedería al San Lorenzo de Argentina.

Merlo explica que Auzmendi sería cedido al “Ciclón” por al menos un año y medio y sin cargo para el San Lorenzo, pero con una opción de compra que rondaría entre 3 y 4 millones de dólares.

El costo que Querétaro pagaría por Auzmendi sería un millón de dólares, según indican desde Argentina.

Cabe señalar que, la llegada del atacante todavía no se ha cerrado; aunque los reportes revelan que el acuerdo del delantero con Querétaro de México sería de tres o cuatro años.

Los rumores de Auzmendi

Auzmendi de 25 años también sonó para convertirse en delantero de Boca Juniors y hasta Rosario Central. Además de Independiente del Valle de Ecuador y Remo de Brasil.

Durante su paso por Motagua en Honduras, Auzmendi anotó 24 goles en 49 partidos.

