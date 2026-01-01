“Próximo equipo”: Saprissa recibe el mensaje que esperaba del refuerzo más importante para Vladimir Quesada

El sorpresivo retiro de Esteban Alvarado dejó a la directiva del Deportivo Saprissa con la obligación inmediata de salir al mercado de fichajes para encontrar un guardameta de experiencia que pudiera asumir el peso del arco morado en el Torneo Clausura 2026.

El elegido sería Minor Álvarez, de 36 años (la misma edad del ahora ex portero), quien viene de cerrar la temporada con el Marquense de Guatemala. Según informó el periodista Kevin Jiménez, el arquero de la gorra “está muy cerca de ser el nuevo portero del Saprissa; hay acuerdo verbal y esperan firmarlo pronto”.

“Próximo equipo”: el mensaje de Minor Álvarez

Y este jueves 1 de enero, fue el propio Minor Álvarez quien dejó claro que su futuro está a punto de definirse. A través de su cuenta de Instagram, el guardameta compartió un video en el que aparece conduciendo (¿rumbo a Tibás?) mientras le envía un mensaje a sus seguidores.

“Feliz año a todos y todas. Agradecer por todos los buenos comentarios, las buenas vibras que han estado tirando. Me ha costado responder a todos los comentarios, trato pero a veces se complica y hoy he estado ocupado haciendo la mudanza. Ahora pues a enfocarnos en el cierre de la negociación en el próximo equipo donde vaya a estar Minor Álvarez. Gracias de nuevo, nos vemos”, dijo el ex Herediano y Cartaginés.

Cuestión de horas

Todo indica que Minor Álvarez viaja rumbo a Tibás para terminar de definir los últimos detalles contractuales. Según Kevin Jiménez, lo único que restaría por resolverse es la duración del vínculo, aunque no se esperan mayores complicaciones para concretar la firma.

Si nada cambia, el arquero será presentado oficialmente como el nuevo guardián del marco saprissista en las próximas horas. Vladimir Quesada ya espera contar con su experiencia bajo los tres palos, así como con su liderazgo para acompañar y guiar a los porteros juveniles Isaac Alfaro y Abraham Madriz.