La noche de este sábado 14 de febrero de 2026 quedará marcada para siempre en la carrera de Daniel González, jugador de apenas 18 años del Club Sport Herediano. El joven le anotó al Cartaginés cuando el partido todavía no había superado el minuto de juego.

Ya en la previa, José Giacone sorprendió al colocarlo a González como titular, pero el futuro le dio la razón al entrenador en apenas unos segundos. El juvenil recibió el balón a pocos metros del marco rival después de un cabezazo de Marcel Hernández. Al ingresar al área, definió a la izquierda de Kevin Briceño.

Rápidamente, sus compañeros fueron todos a abrazarlo ante la felicidad y la emoción por vivir este momento. El joven de 18 años puede desempeñarse como extremo, aunque también se mueve en la posición del 10. Su perfil preferido es el derecho.

A pesar de haber nacido en San José, Daniel González tiene raíces guatemaltecas por parte de su familia. Según informa Transfermarkt, posee ambas nacionalidades. Habitualmente, se desempeña en el U21, aunque con esta presentación en el Carlos Alvarado toma otra importancia en el equipo.

Este juego fue su debut por la máxima categoría del fútbol nacional. Anteriormente, tuvo su estreno con la camiseta de Herediano por el Torneo de Copa frente a Puntarenas.

González viene de jugar en las ligas menores del Santos de Guapilés. A los 15 años, Sporting de Gijón lo vio y se lo llevó a España para realizar algunas pasantías. En diciembre de 2023, fue elegido como el mejor jugador de la U17. Luego, llegó al Herediano para iniciar su camino profesional.

Acostumbra a jugar como enganche. Suele ubicarse más por el centro del campo, aunque no tiene inconvenientes en tirarse a los costados. Tiene un gran remate de media distancia, una opción que le ha dado varios resultados a la U21 del Team.

