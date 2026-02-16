Óscar Santis está pasando por un momento complicado en este inicio de año. Cuando parecía que se iba a transformar en una de las principales figuras por todo lo que mostró en 2025, tanto con Antigua GFC como con la Selección de Guatemala, quedó atrás.

En el segundo semestre del año pasado, desde que se disputó la segunda instancia de Eliminatorias Concacaf, Santis anotó 13 goles en casi 30 partidos jugados. Se lució en el campeonato que ganaron los Panzas Verdes y también con la Bicolor.

Santis tuvo grandes actuaciones en la Copa Oro que lo llevaron a estar entre los mejores futbolistas de la competencia. Fue importante para que Guatemala se quede con el tercer puesto. Además, le dio la posibilidades a la Azul y Blanco de estar muy cerca del Mundial 2026.

El mal momento que vive Óscar Santis

En este nuevo año, la realidad para Santis cambió drásticamente. Desde que comenzó el Clausura 2026 con Antigua, el delantero del equipo colonial no sabe lo que es ganar un partido. Sufrió tres derrotas y tres empates con Antigua y otra caída con el seleccionado chapín ante Canadá.

Óscar Santis no levanta cabeza

Apenas pudo marcar un gol en la derrota por 2-1 contra Deportivo Mixco en la quinta jornada. Esto perjudica directamente a su futuro y a Luis Fernando Tena, que prepara la convocatoria para los dos partidos de la fecha FIFA de marzo ante Argelia y Perú.

Además del mal momento de Santis, Antigua GFC se encuentra en el fondo de la tabla. El cuadro comandado por Mauricio Tapia sumó apenas tres puntos de 18 posibles. Si no fuera por la gran cantidad de puntos que obtuvieron en el Apertura 2025, hoy estarían en otra situación.