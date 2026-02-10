“Pasa a River Plate”: Saprissa hace oficial el gran salto de una promesa que ilusiona a Costa Rica

Este martes 10 de febrero, el Deportivo Saprissa sorprendió a los fanáticos del fútbol costarricense con un anuncio oficial: una de sus figuras más prometedoras continuará su carrera en un gigante del fútbol argentino.

Se trata de Verónica Matarrita, hábil extremooriunda de Isla Venado (al igual que su primo, Alberth Barahona, que integra el equipo masculino) que debutó en el primer equipo del Monstruo Femenino en el año 2022, cuando apenas tenía 17 años.

Verónica Matarrita jugará en River Plate

“El Deportivo Saprissa informa que la jugadora Verónica Matarrita pasa al fútbol argentino tras firmar con el conjunto de River Plate”, confirmaron desde la institución morada, oficializando así un movimiento que genera una gran ilusión en el entorno del fútbol femenino tico.

Durante su etapa en Saprissa, Matarrita logró consolidarse como una de las jóvenes más destacadas del plantel. En Tibás levantó el trofeo del Torneo de Copa 2024 y, además, se convirtió en una presencia habitual en las convocatorias de la Selección Nacional, tanto en categorías Sub-17, Sub-20 como en la Selección Mayor.

Matarrita ya se encuentra en el Millonario (Saprissa).

“Verónica, nacida el 5 de noviembre de 2005, ya se integró a los entrenamientos del conjunto Millonario, club que cuenta en su palmarés con once títulos nacionales, un torneo de Copa Federal y un tercer lugar en la Copa Libertadores”, añadieron desde Saprissa al brindar más detalles del traspaso.

“Nuestra institución le desea el mayor de los éxitos a Verónica en esta nueva etapa en el fútbol internacional”, cerró Saprissa, mientras en Costa Rica ya se sigue de cerca el crecimiento de una promesa que ahora buscará brillar con la banda roja en el pecho.