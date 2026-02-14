“Lo ofrecí a Europa”: Saprissa recibe la noticia que puede marcar el futuro de Bancy Hernández

Bancy Hernández está siendo uno de los mejores fichajes del Deportivo Saprissa en este comienzo del 2026. El extremo llegó desde el Real Estelí y rápidamente, con buenos rendimientos en ataque, se ganó el cariño de los aficionados morados.

Tal es así que el nicaragüense ya es una pieza fija en el equipo titular. Además de ser apoyado por Vladimir Quesada, Hernán Medford también lo ha respaldado al utilizarlo desde el arranque. Por eso, hoy es uno de los favoritos que tiene la afición saprissista.

En las últimas horas, el periodista José Pablo Alfaro, a través de su canal de Youtube, reveló una noticia que pudo haber cambiado la historia de Bancy Hernández con Saprissa, aunque puede suceder en el futuro si sigue en gran nivel.

Ex DT de Bancy Hernández revela que puede llegar a Europa

El periodista publicó declaraciones de Henry Duarte, el técnico tico que tiene una gran historia con la Selección de Nicaragua y que hasta el día de hoy es considerado uno de los mejores que pasaron por el combinado pinolero. El DT se refirió a la figura nicaragüense de Saprissa.

Duarte confesó que lo quiso llevar al Viejo Continente: “Siempre quise sacarlo de Nicaragua. Quería proyectarlo. Lo ofrecí a Europa, a varios representantes de allá porque no tenía cartel. Le decía a un representante italiano amigo mío, yo creo que ahora debe estar pegándose con las paredes“

Y agregó: “Sobre Bancy, le hablaba que había llevárselo joven. Pienso que es un jugador que está en crecimiento. Va a crecer mucho más en Saprissa. Dentro de un año, una vez que maneje bien la liga, puede perfectamente saltar a Europa. Se puede adaptar rápido a sistemas tácticos“.

