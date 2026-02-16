Real España vs. LAFC: a qué hora y cómo ver el partido de ida por la Primera Ronda de Concachampions 2026

En San Pedro Sula se juegan estas series de Concachampions “a la hondureña”: con estadio apretando, partido áspero y la obligación de pegar primero en casa. Y para Real España, esta ida de Primera Ronda ante LAFC es exactamente eso: la chance de construir la ilusión antes de ir a resolver a Estados Unidos.

Y el contexto suma: los aurinegros vuelven a la Copa de Campeones por primera vez desde 2023, en lo que será su 18ª participación, tras meterse como semifinalistas de la Copa Centroamericana 2025.

ver también Lo que nunca le pasó a un hondureño en España: Kervin Arriaga se expone a un castigo que pone en jaque a Levante y beneficia a Barcelona

Del otro lado aparece LAFC, un rival de cartel, dos veces finalista del torneo, que llega con nombres pesados y con un par de centroamericanos que en FCA miramos con lupa: Nathan Ordaz (El Salvador) y Matt Evans (Guatemala).

¿Cuándo juegan Real España vs. LAFC?

El partido de ida por la Primera Ronda de la Concachampions 2026 se juega el martes 17 de febrero en el Estadio Francisco Morazán (San Pedro Sula). El pitazo inicial se dará a las 09:00 pm de Honduras.

Tweet placeholder

¿Dónde ver EN VIVO Real España vs. LAFC?

Centroamérica: Disney+ y ESPN

Estados Unidos (inglés): FS1/FS2 y Tubi

Estados Unidos (español): TUDN y ViX+

Resto del mundo: Concacaf GO (según país)

Publicidad

Publicidad

¿Cómo llega Real España a su debut en la Concachampions 2026?

El equipo de Jeaustin Campos llega a la ida con un arranque que ilusiona: está invicto en el Clausura y, después de cinco partidos, su balance es de 3 victorias y 2 empates.

Además, no son solo “buenos resultados”: también hay nombres encendidos. Darixon Vuelto viene siendo determinante, mientras que Eddie Hernández ya aparece con 3 goles y David Sayago suma 2, una señal clara de que la Máquina está encontrando gol justo antes del cruce más exigente del semestre.

Publicidad

Para Real España el plan es lógico: aprovechar el Morazán, competir cada duelo como si fuera el último y, si se puede, llegar a la vuelta con ventaja. Porque contra un rival como LAFC, regalar un detalle suele costar caro.

Publicidad

ver también “Inclinaron la balanza”: Eduardo Espinel tuvo otro enfrentamiento e hizo un fuerte reclamo tras la primera derrota de Olimpia

¿Cómo llega LAFC para visitar a Honduras?

LAFC aterriza en Honduras con el cartel de MLS y un condimento clave: será su primer partido oficial bajo el mando del nuevo DT, Marc Dos Santos.

Publicidad

También llega con un plantel lleno de figuras: entre sus nombres sobresalen Hugo Lloris, Denis Bouanga, Son Heung-Min y el joven salvadoreño Nathan Ordaz, que es uno de los centroamericanos a seguir en esta serie.

Y ojo al contexto: LAFC viene de una pretemporada con varios amistosos (incluyendo partidos cerrados y el tramo del Coachella Valley Invitational) antes de iniciar su calendario fuerte, primero con Concachampions y luego MLS.

Publicidad

Publicidad

Para FCA, además hay otro nombre que queremos ver de cerca: Matt Evans (Guatemala), quien fue promovido al primer equipo de LAFC para 2026 y representa una apuesta importante para el fútbol chapín.

¿Cuándo es el partido de vuelta?

La revancha entre LAFC y Real España se jugará en Los Ángeles, en BMO Stadium, el 24 de febrero (según el calendario publicado por LAFC).

Publicidad

Qué viene en octavos de final para el ganador

El que avance de Real España vs. LAFC no tiene “premio” fácil. El ganador de esta Primera Ronda se enfrentará en octavos de final al tricampeón de la Copa Centroamericana: Liga Deportiva Alajuelense.