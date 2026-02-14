Es tendencia:
“Todo el mundo quiere estar”: Mambo Núñez sorprende a Saprissa y manda un mensaje que no caerá bien en Herediano

Uno de los grandes ídolos de Herediano asombró a los aficionados de Saprissa por sus declaraciones a favor de la S.

Juan Fittipaldi

Juan Fittipaldi

Una de las grandes personalidades que tuvo el Club Sport Herediano en su historia es Víctor Mambo Núñez. Supo ganar cuatro campeonatos nacionales con el Team y convirtió una gran cantidad de goles que lo llevaron a ser el máximo goleador del fútbol costarricense.

A pesar de la trascendencia que tuvo en el equipo florense, el ídolo del conjunto rojiamarillo se refirió al Deportivo Saprissa con unas palabras que sacuden el orgullo del aficionado del Team.

En el programa de TD Más, La Platea, Mambo Núñez aseguró que “todo el mundo quiere estar en Saprissa“. Pese a la histórica rivalidad que tiene con Herediano, el ex jugador habló con total sinceridad al opinar mientras discutían sobre cuántas ganas tienen hoy los futbolistas de pertenecer al Monstruo.

De todas maneras, Mambo tuvo su experiencia por el Deportivo Saprissa. El delantero nacido en República Dominicana pasó por la S entre 2000 y 2003 (en el medio salió a Limonense y Santa Bárbara). Hasta que en 2003 pasó a Alajuelense. Ya en 2010 debutó en Heredia.

El que no se mostró de acuerdo con Mambo Núñez fue Allan Alemán, quien considera que estas ganas de jugar en Saprissa se daba anteriormente y no en la actualidad, en la que sufre cambios de técnicos a menudo por no levantar la 41.

Alemán, padre de Fabricio Alemán (jugador que aún pertenece a Saprissa), tuvo dos etapas con el equipo morado. Su primer ciclo fue en sus inicios, donde vivió los mejores años y se dio el lujo de disputar el Mundial de Clubes. Luego regresó en 2010 y volvió a marcharse en 2012.

