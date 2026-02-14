Liberia vs. Saprissa: a qué hora y cómo ver el partido por el Clausura 2026

La Fecha 7 del Torneo Clausura 2026 tiene este domingo un cruce de alto voltaje en Guanacaste: Liberia recibe a Deportivo Saprissa en un partido en el que ambos necesitan ganar para empezar a arrimarse a la zona de semifinales.

Los morados vienen con aire renovado desde la llegada de Hernán Medford: encadenaron tres triunfos, incluido el pase a semifinales del Torneo de Copa con un global contundente (10-2) ante Carmelita y el 2-1 sobre San Carlos en liga. El equipo de José Saturnino Cardozo, en tanto, acaba de dar el golpe en Copa al eliminar a Liga Deportiva Alajuelense (global 4-1), pero en el Clausura todavía no logra estabilidad.

¿Cuándo juegan Liberia vs. Saprissa?

El partido se juega el domingo 15 de febrero de 2026 en el Estadio Edgardo Baltodano Briceño.

¿Dónde ver EN VIVO Liberia vs. Saprissa?

En el duelo por la Fecha 7 del Clausura 2026 entre Coyotes y Morados se podrá ver por FUTV.

Hernán Medford va por un nuevo triunfo desde su regreso a Saprissa. (Saprissa)

Cómo llega Liberia

Los Pamperos llegan con confianza por lo que logró en Copa, donde eliminó al bicampeón Alajuelense con un 4-1 global, un golpe que levantó el ánimo del plantel.

En el Clausura, en cambio, el equipo de José Saturnino Cardozo viene a los tropezones, con tres derrotas, dos empates y apenas un triunfo, y ahora necesita transformar ese envión copero en puntos de liga.

Cómo llega Saprissa

Los Morados atraviesan su mejor momento reciente desde el cambio de mando. Medford debutó con goleada 6-0 en Copa y luego completó la serie ante Carmelita para avanzar con un 10-2 global.

Además, en la reanudación del torneo local consiguió un triunfo clave: 2-1 a San Carlos. Esa fue la segunda victoria de Saprissa en el Clausura 2026, donde además suma dos empate y dos derrotas.

¿Quién dirige Liberia vs. Saprissa?

Árbitra central: Marianela Araya

Asistente 1: Diego Salazar

Asistente 2: Félix Quesada

Cuarto árbitro: Jonathan Leitón

VAR: Juan Gabriel Calderón

AVAR: Octavio Jara