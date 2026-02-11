Pumas no le ofrece renovar y ahora lo buscan desde la MLS: Keylor Navas ya tomó una decisión con su futuro

Pumas UNAM recibió un nuevo golpe este martes, al quedar eliminado en la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf. Pese a que derrotó 1-0 a San Diego FC, no le alcanzó para revertir la derrota 4-1 de la ida y el equipo se marchó del Estadio Universitario siendo abucheado por la afición.

Hubo un solo futbolista que se salvó de la reprobación popular: Keylor Navas, quien volvió a ser reconocido por su labor bajo los tres palos —destacan los mano a mano ganados ante Amahl Pellegrino o Anders Dreyer— que mantuvo en partido a los Auriazules. Y, paradójicamente, su futuro está en el aire.

Así está la situación de Keylor Navas en Pumas

El contrato de la leyenda tica expira en junio y contempla la opción de renovar por un año más, pero desde la directiva de Pumas todavía no se acercaron para negociar su continuidad. “Ya hablaremos con Keylor; si sigue en este nivel, ojalá pueda seguir mucho tiempo más”, había expresado a finales de enero el vicepresidente del club, Antonio Sancho.

La situación puso en estado de alerta a los aficionados, sobre todo cuando trascendió que en Navas se fijaron Monterrey y un equipo de España, donde no ocuparía plaza de extranjero por tener el pasaporte comunitario. Sumado a esto, se comenzó a rumorear que el portero de 39 años buscaba marcharse a un equipo más competitivo.

Empero, la situación sería bastante diferente. Según apuntan FOX Sports y el periódico Excélsior, desde el entorno del ex Real Madrid hicieron saber que está feliz en México y su deseo es permanecer en Pumas después del Mundial 2026, quedando así anuente a recibir una propuesta formal de la institución. La misma llegaría cuando finalice la campaña.

Keylor interesa en la MLS

El periodista Esteban Valverde confirmó en La Nación que Keylor Navas “ha sido sondeado por equipos de la misma liga mexicana y por clubes de otros países, como Estados Unidos”. Desde la MLS tienen el capital como para hacerse con los servicios del tico, pero no se trata más que de acercamientos preliminares.

Se avecinan días claves para el futuro de Keylor Navas. (Foto: Getty)

Su primera opción es renovar con Pumas, aunque el Artículo 18.3 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA le permite negociar libremente con otros equipos al entrar en los últimos seis meses de su contrato.