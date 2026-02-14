Este viernes, se dio una situación en el fútbol femenino del Deportivo Saprissa que dio que hablar entre los aficionados. Resulta que las jugadoras no tenían el uniforme correspondiente para disputar el clásico contra la Liga Deportiva Alajuelense en el Alejandro Morera Soto.

El equipo femenino, que terminó cayendo por 2-1 ante las manudas, vistió el viernes por la noche un uniforme de las ligas menores masculinas. Ante este caso la afición de Saprissa no tardó en hacerse expresar a través de las redes sociales hablándole al presidente, Roberto Artavia.

Un día más tarde, el máximo dirigente, que asumió hace semanas en la institución morada, explicó porqué el Saprissa femenino utilizó dicha vestimenta. Con un extenso mensaje, Artavia se manifestó en su cuenta de X y contó la verdad de la polémica.

¿Por qué el equipo femenino de Saprissa utilizó ropa de las ligas menores masculinas?

“Desde las graderías y en redes sociales “me llovió” con el tema de los uniformes de dicho equipo. Bueno, desde anoche mismo empecé a indagar, y en el afán de mantener la transparencia que nos debe caracterizar, ésta es la respuesta que tengo“, inició con su mensaje.

“A mediados del año pasado Saprissa FF decidió no seguir participando. Esta decisión solo se revirtió a finales del año 2025. El hecho es que cuando se hizo el pedido de uniformes de todos los equipos para este semestre no se ordenó un uniforme de Saprissa FF porque el equipo estaba sin competir. Cuando Erick Lonnis intervino y el equipo se activó, ya el proveedor estaba enviando el pedido del equipo masculino y de DDMMs y, por tanto, fue imposible incluir un nuevo uniforme para ellas a tiempo“, explicó Roberto Artavia sobre lo que pasó.

Además, reveló que en los próximos meses el equipo femenino de Saprissa podrá contar con el uniforme actualizado. Por el momento, continuarán con el que están utilizando. “Las muchachas del equipo están usando el que les pudimos ofrecer en esta coyuntura con la calidad que las caracteriza y, como dije ayer, seguiremos creciendo en fútbol femenino un paso a la vez“, concluyó.