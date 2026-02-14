A Europa: Guatemala concretará amistosos de lujo ante selecciones mundialistas

La Selección de Guatemala no bajará el ritmo pese a no haber logrado su boleto a la Copa del Mundo 2026. La Azul y Blanco entiende que el crecimiento competitivo no se detiene y aprovechará la Fecha FIFA de marzo para medirse ante selecciones que sí estarán en la máxima cita del fútbol mundial.

Uno de los rivales que toma fuerza es la Selección de Argelia, combinado africano que busca foguearse frente a un equipo del continente americano. La intención es clara: sumar roce internacional y mantener el nivel competitivo de cara a un calendario que exige cada vez más exigencia.

Argelia integrará el Grupo J junto a Argentina, Jordania y Austria, un sector que promete intensidad en la justa mundialista. A pesar de tener rivales de alto calibre, los africanos no descartan enfrentar a los chapines en un amistoso que podría disputarse en territorio europeo.

El escenario aún está por definirse, pero el encuentro podría celebrarse en Italia o en España, dependiendo de lo que mejor se ajuste a la agenda logística y deportiva de ambas federaciones. Los detalles finales se afinan en las próximas semanas.

Guatemala busca más fogueos

Desde la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala también se trabaja para concretar un segundo compromiso en marzo. La idea es aprovechar que varios combinados mundialistas estarán concentrados en Europa y sacar ventaja de esa coyuntura para cerrar otro duelo de alto nivel.

Así, aunque Guatemala no estará en la Copa del Mundo, la Azul y Blanco apuesta por mantener la competitividad y sumar experiencia ante rivales de élite. El objetivo es claro: fortalecer el proyecto deportivo y demostrar que el crecimiento internacional también se construye enfrentando a los mejores.

