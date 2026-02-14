Alajuelense vs. Sporting FC: a qué hora y cómo ver el partido por el Clausura 2026

Liga Deportiva Alajuelense vuelve a enfocarse en el Clausura 2026 después del golpe en el Torneo de Copa, donde quedó eliminado por Liberia con un 4-1 global. En la Fecha 7, el campeón recibe a Sporting FC con la necesidad de sumar de a tres para estabilizar el ánimo y recortar terreno en la parte alta.

Del otro lado llega un Sporting que atraviesa un torneo liguero muy flojo, aunque viene con un impulso importante en Copa: eliminó a Cartaginés en cuartos (serie 6-2 en el global) y se metió en semifinales. Con Andrés Carevic —ex DT rojinegro— en el banco, el conjunto albinegro intentará transformar ese envión copero en puntos en liga.

¿Cuándo juegan Alajuelense vs. Sporting FC?

El partido manudos y albinegros se disputará el domingo 15 de febrero de 2026, desde las 6:00 pm, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

¿Dónde ver EN VIVO Alajuelense vs. Sporting FC?

La transmisión del encuentro que cerrará la Fecha 7 del Clausura 2026 será por FUTV.

Cómo llega Alajuelense

La Liga de Oscar “Machillo” Ramírez llega con el golpe reciente de Copa: cayó ante Liberia y se despidió del certamen, un resultado que elevó la exigencia interna y del entorno para responder de inmediato en el Clausura.

Machillo Ramírez quiere ganar para dejar atrás la eliminación en el Torneo de Copa. (Alajuelense)

En el campeonato, su foco pasa por volver a encadenar resultados para meterse de lleno en la pelea por los primeros puestos y no dar margen en una fase regular corta y apretada. Por ahora, sus seis partidos del Clausura se reparten en dos triunfos, dos empates y dos derrotas.

Cómo llega Sporting FC

En el Clausura, Sporting ha estado muy por debajo de lo esperado: tras cinco partidos registra una victoria, un empate y tres derrotas, con dos goles a favor y seis en contra.

Sin embargo, en Copa encontró oxígeno: eliminó a Cartaginés en cuartos de final con un global contundente y llega a Alajuela con confianza renovada, aunque sabiendo que necesita trasladar esa versión al torneo de liga.

¿Quién es el árbitro de Alajuelense vs. Sporting FC?

Árbitro central: Pablo Camacho

Asistente 1: Danny Sojo

Asistente 2: Carlos Fernández

Cuarto árbitro: Miguel Ramírez

VAR: Josué Ugalde

AVAR: Cristopher Ramírez