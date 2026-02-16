Es tendencia:
“Regresa”: Christian Altamirano vuelve a este equipo de la Liga Nacional de Honduras a sus 36 años

El habilidoso extremo encontró equipo en Liga Nacional y podrá debutar pese a que el mercado ya cerró para el Clausura 2026.

Por José Rodas

Christian Altamirano ya encontró equipo en la Liga Nacional para el Clausura 2026.

Christian Altamirano se resiste al retiro del fútbol profesional y ya jugada la jornada 6 de la Liga Nacional encontró equipo para disputar el resto del Clausura 2026.

La información del periodista Álvaro de la Rocha indicó que Altamirano llegó a un acuerdo de renovación con el Juticalpa y podrá debutar en los próximos partidos, ya que el club olanchano lo mantuvo inscrito.

“Christian Altamirano y Juticalpa FC han llegado a un acuerdo para extender su vínculo contractual durante el Clausura 2026. El extremo podrá jugar con los ‘canecheros’ debido a que el club lo mantuvo inscrito ante Liga Nacional”, escribió De La Rocha en su cuenta de X.

Altamirano, originario de San Pedro Sula ha tenido una extensa carrera en el fútbol hondureño tras su paso por el Deportes Savio, Olimpia, Platense,Vida, Marathón, Real Sociedad y Olancho FC.

Se espera que Altamirano debute en el juego ante el Platense del próximo domingo 22 de febrero. El extremo es de los hombres de confianza del entrenador Humberto Rivera, quien ya lo dirigió en Olancho FC.

