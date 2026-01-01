Rumbo a Estados Unidos: Saprissa negocia con un equipo de la MLS para dejar ir a una promesa

El Deportivo Saprissa vuelve a negociar con otro equipo de la Major League Soccer después de lo que fue la salida de Warren Madrigal. El delantero de La Sele continuará su carrera en el Nashville SC, donde fue presentado este miércoles como la nueva contratación.

En esta ocasión, el Monstruo dejaría ir a una de sus principales promesas, ya que no tiene lugar en la consideración de Vladimir Quesada. Según la información del periodista Kevin Jiménez, Akheem Wilson podría continuar su carrera en Estados Unidos.

“El New York Red Bull ll está interesado en Akheem Wilson de Saprissa. Están en conversaciones de préstamo de un año con opción de compra“, confirmó sobre el nuevo movimiento que puede darse en las próximas horas.

El equipo filial del New York RB quiere hacerse de los servicios del extremo izquierdo. Apenas tiene dos partidos en la máxima categoría del Deportivo Saprissa. Ambos fueron esta temporada ingresando sobre el final del encuentro. Hizo su debut en el último partido de Paulo Wanchope contra Liberia y luego estuvo en el primer juego de Quesada en su regreso ante Sporting.

Su padre, Robert, confesó hace unas semanas que a veces suele caer en la frustración por esta falta de juego. Sin embargo, le remarca que debe seguir luchando. Con este traspaso, Wilson podría tener la gran oportunidad que está buscando hace tiempo.

New York RB pone sus ojos en Centroamérica

En caso de confirmarse, en el New York RB se adaptará rápido debido a que hay una alta presencia de panameños en el equipo. Allí juegan Mijahir Jiménez y Aimar Modelo. Hace unos días creció el rumor de que Gustavo Herrera también podría ir. Este equipo filial se destaca por contratar futbolistas canaleros, ya que en el primer equipo se encuentran Omar Valencia y Rafael Mosquera.

