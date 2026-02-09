Futuro confirmado en Europa: Manfred Ugalde rompe el silencio sobre el interés del PSV y revela su decisión

En las últimas horas, el legionario costarricense Manfred Ugalde volvió a aparecer en el radar de un grande de Europa al ser vinculado con el PSV Eindhoven, uno de los clubes más poderosos de los Países Bajos.

De acuerdo con diversas fuentes rusas y el periodista neerlandés Jeroen Kapteijnns, el gigante de la Eredivisie se comunicó con el Spartak Moscú para explorar la posibilidad de un préstamo con opción de compra cercana a los 15 millones de euros.

Spartak cierra la puerta y Ugald rompe el silencio

Desde Moscú no dudaron en rechazar el acercamiento. De acuerdo con el portal Football Transfers, el Spartak no está dispuesto a dejar salir al goleador de 23 años por menos de 18 millones de euros.

Con contrato vigente hasta mediados de 2028, en Rusia saben que no existe urgencia alguna por vender y prefieren sostener a uno de los jugadores más importantes de su proyecto deportivo.

En medio de las especulaciones, el medio ruso Football24 consultó directamente al ex Deportivo Saprissa sobre el supuesto interés del PSV, y su respuesta no podría haber sido más contundente.

“¿PSV? No sé nada al respecto. No he leído nada. Estoy centrado en mi trabajo en el Spartak. Estamos en pretemporada, preparándonos para la reanudación de la temporada”, afirmó Ugalde, dejando claro que su foco sigue puesto en Moscú.

¿Cómo viene el equipo de Manfred?

El Spartak Moscú marcha sexto en la Liga Premier de Rusia, con 29 puntos en 18 jornadas disputadas. El equipo se encuentra actualmente en pretemporada preparando el tramo decisivo del campeonato, donde buscará escalar posiciones para meterse en zona de competiciones europeas.

El próximo compromiso oficial de los moscovitas está pactado para el 1 de marzo, cuando visiten al PFC Sochi bajo la dirección del español Juan Carlos Carcedo y, seguramente, con Manfred Ugalde como referencia ofensiva.