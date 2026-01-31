“Nuevo desafío”: Gerald Taylor toma una decisión que cambia su futuro fuera de Saprissa y así lo presentaron

El mundo Deportivo Saprissa no da tregua. Mientras la directiva se mueve sin descanso en busca de un nuevo DT tras haber despedido a Vladimir Quesada, el equipo trabaja pensando en lo que será el duelo del jueves por el Torneo de Copa frente a Carmelita.

Así de vertiginoso es todo en el planeta morado, que por estas horas se debate si contratar a Hernán Medford, a Paté Centeno, a Douglas Sequeira o a algún otro técnico para que suma en el banquillo más caliente de Costa Rica.

Y en medio de todo esto es que apareció la noticia de Gerald Taylor, uno de los estandartes del plantel del Monstruo, quien acaba de ser presentado en una nueva agencia de representación.

“Bienvenido”: el nuevo equipo de Gerard Taylor

Este viernes, horas antes de oficializarse la salida de Vladimir Quesada, Gerald Taylor confirmó su nuevo contrato con DS Sport Management, la agencia de representación donde trabaja Andrés Imperiale, ex figura morada.

“Bienvenido a la familia. Con enorme alegría le damos la bienvenida a Gerald Taylor, jugador del Deportivo Saprissa, orgullo de Costa Rica”, fue el mensaje con el que lo presentaron.

Así le dieron la bienvenida a Gerald Taylor en la agencia. (Instagram)

“Felices de que seas parte y de acompañarte en este nuevo desafío”, agregaron desde la cuenta oficial de DS Sport Management en Instagram para hacer oficial el arreglo del lateral derecho de 24 años.

Los números de Gerald Taylor en Saprissa

Taylor, quien debutó en Saprissa en la temporada 2021/22, lleva jugados 137 partidos con la camiseta del Monstruo, con la que además ganó seis títulos.

En la temporada 2024/25, Taylor tuvo un paso por el Heart of Midlothian FC de Escocia, donde estuvo a préstamo y disputó 13 encuentros antes de regresar a Costa Rica.