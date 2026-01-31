Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“Nuevo desafío”: Gerald Taylor toma una decisión que cambia su futuro fuera de Saprissa y así lo presentaron

Gerald Taylor tomó una decisión personal en cuanto al manejo de su carrera que se suma a las novedades de Saprissa tras la salida de Vladimir Quesada.

gustavo pando

Por Gustavo Pando

Sigue a FCA en Google!
Gerald Taylor tiene 24 años y una carrera promisoria.
Gerald Taylor tiene 24 años y una carrera promisoria.

El mundo Deportivo Saprissa no da tregua. Mientras la directiva se mueve sin descanso en busca de un nuevo DT tras haber despedido a Vladimir Quesada, el equipo trabaja pensando en lo que será el duelo del jueves por el Torneo de Copa frente a Carmelita.

Así de vertiginoso es todo en el planeta morado, que por estas horas se debate si contratar a Hernán Medford, a Paté Centeno, a Douglas Sequeira o a algún otro técnico para que suma en el banquillo más caliente de Costa Rica.

Afuera una figura: Erick Lonnis confirma el primer cambio drástico en Saprissa tras la salida de Vladimir Quesada

ver también

Afuera una figura: Erick Lonnis confirma el primer cambio drástico en Saprissa tras la salida de Vladimir Quesada

Y en medio de todo esto es que apareció la noticia de Gerald Taylor, uno de los estandartes del plantel del Monstruo, quien acaba de ser presentado en una nueva agencia de representación.

“Bienvenido”: el nuevo equipo de Gerard Taylor

Este viernes, horas antes de oficializarse la salida de Vladimir Quesada, Gerald Taylor confirmó su nuevo contrato con DS Sport Management, la agencia de representación donde trabaja Andrés Imperiale, ex figura morada.

Bienvenido a la familia. Con enorme alegría le damos la bienvenida a Gerald Taylor, jugador del Deportivo Saprissa, orgullo de Costa Rica”, fue el mensaje con el que lo presentaron.

Así le dieron la bienvenida a Gerald Taylor en la agencia. (Instagram)

Así le dieron la bienvenida a Gerald Taylor en la agencia. (Instagram)

Publicidad

“Felices de que seas parte y de acompañarte en este nuevo desafío”, agregaron desde la cuenta oficial de DS Sport Management en Instagram para hacer oficial el arreglo del lateral derecho de 24 años.

Josué Quesada confirma al reemplazante de Vladimir Quesada y el anuncio sacude a Saprissa: “Agarrar el equipo mañana”

ver también

Josué Quesada confirma al reemplazante de Vladimir Quesada y el anuncio sacude a Saprissa: “Agarrar el equipo mañana”

Los números de Gerald Taylor en Saprissa

Taylor, quien debutó en Saprissa en la temporada 2021/22, lleva jugados 137 partidos con la camiseta del Monstruo, con la que además ganó seis títulos.

Publicidad

En la temporada 2024/25, Taylor tuvo un paso por el Heart of Midlothian FC de Escocia, donde estuvo a préstamo y disputó 13 encuentros antes de regresar a Costa Rica.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
El hijo de Paté Centeno revela lo que todos en Saprissa querían saber sobre la llegada de su padre
Deportivo Saprissa

El hijo de Paté Centeno revela lo que todos en Saprissa querían saber sobre la llegada de su padre

Mientras Saprissa pide a Jeaustin Campos, Lonnis acelera por este DT
Deportivo Saprissa

Mientras Saprissa pide a Jeaustin Campos, Lonnis acelera por este DT

Jeaustin Campos confirma su futuro tras la salida de Vladimir Quesada en Saprissa
Concacaf

Jeaustin Campos confirma su futuro tras la salida de Vladimir Quesada en Saprissa

Jeaustin Campos pidió que se quedara, pero Mario Martínez le recomendó irse a Olimpia
Honduras

Jeaustin Campos pidió que se quedara, pero Mario Martínez le recomendó irse a Olimpia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo