Salió campeón con Machillo Ramírez, pero lo limpiaron de Alajuelense y ahora cuenta toda la verdad: “Guardo resentimiento”

El histórico tricampeonato que consiguió la Liga Deportiva Alajuelense entre 2013 y 2014 bajo la conducción de Óscar Ramírez quedó marcado como uno de los ciclos más exitosos del club. Dentro de ese proceso también estuvo el ex portero Paul Mayorga, quien integró el cuerpo técnico como entrenador de arqueros.

Sin embargo, su salida del club terminó en medio de una polémica que, más de una década después, sigue generando ruido. Hoy, Mayorga rompe el silencio y admite que todavía le quedó una espina clavada con el club rojinegro.

ver también Sanción y multa económica: Alajuelense recibe el castigo de Unafut que complica al Machillo Ramírez

“Guardo cierto resentimiento”, confesó recientemente al recordar cómo terminó su historia con la institución.

Un escándalo que lo sacó del tricampeón

En 2014, mientras formaba parte del cuerpo técnico campeón de la Liga, Mayorga se vio envuelto en una polémica durante la celebración de un título del fútbol femenino, donde fue acusado de agredir a una jugadora de Saprissa.

La situación explotó mediáticamente y terminó provocando su salida del club rojinegro, pese a que en ese momento el equipo vivía una de las etapas más exitosas de su historia reciente.

Paul Mayorga, durante sus años como entrenador de porteros de Alajuelense. (Crédito: La Teja)

Publicidad

Publicidad

Años después, el exentrenador de porteros cuenta su campana de la historia. “Realmente fue una situación que yo aclaré en los tribunales”, aseguró ahora en una entrevista con La Teja.

ver también San Carlos vs. Alajuelense: a qué hora y cómo ver el duelo entre Paté Centeno y Machillo Ramírez por el Clausura 2026

Duro contra la prensa y la dirigencia

Mayorga no solo recordó lo ocurrido: también apuntó directamente contra el manejo mediático y dirigencial del caso. Según su versión, hubo un tratamiento amarillista de la situación que terminó afectando gravemente su imagen pública.

Publicidad

“Fue un ataque amarillista y aprovecharse de una persona que siempre ha sido intachable para vender una noticia”. Paul Mayorga en La Teja.

Publicidad

Pero su crítica más fuerte fue hacia la dirigencia que manejaba el club en ese momento.

“En Alajuela no se esperaron y, por la presión de la prensa amarillista, se dejaron influenciar y tomaron una determinación muy arbitraria y muy a la ligera”, disparó.

Publicidad

ver también “Pena de prisión”: Celso Borges recibe una denuncia penal en su contra que sorprende a todo Alajuelense

“Me quedó resentimiento”

Aunque el proceso judicial terminó favoreciéndolo, Mayorga reconoce que lo ocurrido dejó una marca en su relación con la institución manuda. “Lógicamente, uno guarda cierto resentimiento a la Liga Deportiva Alajuelense y también a mucho sector de la prensa”, afirmó.

De todos modos, el ex arquero dejó claro que su molestia no está dirigida hacia la actual administración del club. “Mi resentimiento va más que todo por la dirigencia de ese entonces; la directiva actual no tiene ninguna culpa”, explicó.

Publicidad

Publicidad

Mayorga contó ahora toda la verdad. (Crédito: La Teja)

La sentencia que le dio la razón

Mayorga contó que durante el proceso hubo intentos de conciliación, pero decidió continuar con el juicio para que quedara una resolución definitiva. “Mi abogado no aceptó conciliar porque lo que buscábamos era que quedara una sentencia donde yo no era culpable de nada”, reveló.

Publicidad

Finalmente, el fallo judicial lo exoneró, aunque para ese momento su salida del club ya era irreversible. Más de diez años después del episodio, el exintegrante del cuerpo técnico tricampeón sigue ligado al fútbol, pero admite que la forma en que terminó su ciclo en Alajuelense es una herida que todavía no termina de cerrar.