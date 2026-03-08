“Tengo esa duda”: Adalberto Carrasquilla pone en vilo a Panamá con una inesperada confesión

El mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla, una de las grandes figuras de Pumas UNAM y referente indiscutible de la Selección de Panamá, encendió el debate sobre uno de los temas más sensibles para el fútbol canalero: el futuro del entrenador Thomas Christiansen tras la Copa Mundial de la FIFA 2026. El volante habló abiertamente sobre el proceso que vive Panamá y la incertidumbre que podría generar una eventual salida del estratega.

ver también Adalberto Carrasquilla envía el mensaje más doloroso tras el fracaso de Centroamérica rumbo al Mundial 2026

En una entrevista exclusiva con la periodista Carolina Padrón de ESPN, Carrasquilla destacó que el trabajo del técnico hispano-danés ha significado un antes y un después para el fútbol panameño. Según el mediocampista, el proceso encabezado por Christiansen ha logrado instaurar una identidad de juego moderna, dinámica y competitiva, que ha permitido a Panamá consolidarse como uno de los equipos más fuertes de la región.

El propio Carrasquilla reconoció que uno de los temas que más inquieta dentro del entorno de la selección es qué pasará después del Mundial. “Algo que sí me preocuparía, el día de mañana, si el profe toma la decisión de no continuar con el grupo, tengo esa duda si todo va a seguir igual o si va a cambiar algo, porque el profe ha dejado claro su estilo de juego y cambió el fútbol panameño a nivel de selección”, expresó el volante canalero.

El mediocampista, considerado uno de los líderes de la actual generación dorada, también resaltó que el trabajo del cuerpo técnico ha permitido que el equipo mantenga un rendimiento competitivo constante, incluso cuando algunos jugadores importantes no han estado disponibles. Esa continuidad en el rendimiento, según Carrasquilla, es una de las mayores fortalezas del proceso actual.

“Panamá hoy día está pasando por su mejor momento, no porque yo esté, sino porque da gusto verlos jugar. Me ha tocado en partidos donde no he estado y el equipo juega igual de bien y mantiene su identidad”, afirmó el futbolista, destacando la evolución táctica y colectiva que ha tenido el combinado canalero en los últimos años.

ver también El plan de Thomas Christiansen para que Panamá pueda dar el batacazo en el Mundial 2026

De cara al futuro, Carrasquilla considera que la estructura y la filosofía de juego que dejó establecida Christiansen serán claves para el desarrollo del equipo. Sin embargo, la posible salida del técnico después del Mundial 2026 se perfila como uno de los grandes interrogantes del fútbol panameño, en un momento en el que la selección atraviesa uno de los ciclos más exitosos de su historia.

Publicidad