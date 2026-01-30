Es tendencia:
Costa Rica

Decisión tomada: Vladimir Quesada fue echado de Saprissa y definen a su reemplazante

Después de un pésimo arranque en el Clausura 2026, los directivos de Saprissa tomaron una decisión sobre el futuro de Vladimir Quesada.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Vladimir Quesada no seguirá en Saprissa.

El ambiente en Tibás venía cargado desde hace varias semanas y el mal arranque en el Torneo de Clausura 2026 terminó por detonar una crisis que ya no se podía disimular. Deportivo Saprissa, acostumbrado a pelear en la parte alta de la tabla, se encontró rápidamente fuera de los puestos de protagonismo, con un funcionamiento irregular y resultados que encendieron la molestia de la afición.

La presión sobre Vladimir Quesada fue creciendo fecha tras fecha. Empates que sabían a poco, errores defensivos reiterados y un equipo sin regularidad terminaron por desgastar la relación entre el entrenador y el entorno morado.

En redes sociales y graderías, el pedido de un cambio en el banquillo se volvió cada vez más fuerte, al punto de que la continuidad del técnico parecía insostenible.

Saprissa tomó una decisión

En ese contexto, este lunes surgió una información contundente. Según reveló el periodista Yashin Quesada, hermano del entrenador, Vladimir Quesada ya habría sido destituido como director técnico del Deportivo Saprissa. La versión rápidamente tomó fuerza y sacudió el entorno tibaseño, marcando un posible cierre definitivo de su etapa al frente del primer equipo.

¿Quién reemplazará a Vladimir Quesada?

La idea es encontrarlo lo antes posible. El principal apuntado, según informaron diferentes medios, es Jeaustin Campos. El problema es que tiene contrato con Real España y sacarlo no es fácil. Por otro lado, Paté Centeno también es el que gusta, pero está dirigiendoa San Carlos y su cláusula de salida es de 150 mil dólares.

¿Podría haber un entrenador interino?

Según informó Josue Quesada hace un tiempo, el nombre de Gilberto “Tuma” Martínez también está en carpeta. Debido a que se encuentra en divisiones inferiores y le ven mucho futuro.

