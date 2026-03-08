Concacaf toma la decisión que tiene en vilo a Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras y El Salvador: “Se decantaría por…”

El Clasificatorio Sub-20 de la Concacaf ya terminó su fase disputada en Costa Rica, Curazao y Nicaragua, por lo que quedaron definidas las seis selecciones que aseguraron su cupo para el Premundial de la región.

Recordemos que El Salvador se dejó el Grupo A con 12 puntos y Costa Rica hizo valer su localía para liderar el Grupo E con 10. De esta manera, se definieron las 12 selecciones que disputarán el Premundial de Concacaf

Además del objetivo de coronarse en el Premundial, los equipos buscarán asegurar uno de los boletos disponibles para la Copa Mundial Sub-20 de 2027 y para los Juegos Olímpicos de Verano de 2028, lo que le da un valor todavía mayor a la competencia.

Esas escuadras se preparan para la siguiente etapa, que se jugará del 25 de julio al 9 de agosto en una sede que todavía no ha sido anunciada oficialmente. Sin embargo, desde Concacaf habrían tomado una postura.

La postura desde Concacaf sobre el Premundial Sub-20

De acuerdo con lo informado por el periodista Christian Peñate, la Concacaf se inclinaría por México como sede del Premundial masculino sub-20 que se disputará entre julio y agosto de este año.

Según detalló el comunicador, lo único que todavía está pendiente de definirse es la ciudad anfitriona del torneo, una decisión que mantiene a la expectativa a países como Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras y El Salvador.

“Dirigencia de Concacaf se decantaría por México como sede del Premundial masculino sub-20 de julio y agosto de este año. Solo falta definir ciudad anfitriona”, comentó el periodista Christian Peñate en su cuenta oficial de X.

Si se confirma ese escenario, México le ganaría la pulseada al resto de las naciones que estaban en carrera por albergar la competencia. La versión divulgada por Peñate apunta a que la Concacaf ya tomó una postura sobre la sede, aunque todavía falta el anuncio oficial.

Fueron 32 selecciones las que compitieron repartidas en seis grupos, pero únicamente los líderes de cada sector lograron avanzar a la siguiente ronda. En esa etapa se unirán a Estados Unidos, México, Honduras, Panamá, Cuba y Guatemala, selecciones que ya tenían asegurado su cupo.