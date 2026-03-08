Regreso muy esperado: Saprissa confirma la vuelta de una figura que tanto quería Hernán Medford

En la previa del partido decisivo contra el Club Sport Herediano, el Deportivo Saprissa dio a conocer una noticia muy importante para Hernán Medford pensando en lo que será la segunda vuelta del campeonato nacional.

Según comunicó el Monstruo, Deyver Vega “se reincorpora a los entrenamientos la próxima semana“. Después de casi ocho meses en los que pasó por el quirófano en dos ocasiones, el extremo derecho podrá estar junto a sus compañeros y bajo las órdenes del técnico morado.

Deyver Vega volverá la próxima semana a los entrenamientos de Saprissa

La vuelta de Vega significa una importante noticia para Medford, ya que podrá suplir la posición tanto de Bancy Hernández como la de Luis Paradela. El experimentado jugador puede desempeñarse por ambos costados, pese a su preferencia por la derecha.

El tricampeón con Saprissa superó una rotura de menisco de su rodilla izquierda y también se sometió a una artroscopía por una lesión en el cartílago. Ahora, ya está listo para sumarse a los entrenamientos de la planilla morada.

Deyver Vega se prepara para volver.

El último partido de Deyver Vega había sido en el inicio de la actual temporada, el pasado 30 de agosto ante Alajuelense por la sexta jornada del campeonato nacional. Desde entonces, se ausentó por las lesiones mencionadas.

El reporte médico del Deportivo Saprissa

Además de comunicar el regreso de Vega, Saprissa también reveló las situaciones de David Guzmán y Joseph Mora. Sobre el mediocampista, informó: “Distensión muscular de isquiotibiales. Pendiente de evolución”. El lateral, por su parte, “cumple con sus últimos días de readaptación” tras sufrir un esguince de tobillo.

