Celebra Saprissa: Fidel Escobar lanza el mensaje sobre su regreso que Hernán Medford necesitaba

Este domingo 8 de marzo, el Deportivo Saprissa afrontará un duelo clave en la pelea por el liderato del Clausura 2026. Desde las 5:00 p.m. (hora local), los morados de Hernán Medford recibirán al puntero Herediano con la obligación de sumar de a tres para evitar que su rival siga ampliando la ventaja en la tabla, donde actualmente los separan cuatro puntos.

Sin embargo, el cuerpo técnico del Monstruo prepara este encuentro con una situación delicada en la mitad de la cancha. Sebastián Acuña sufrió la ruptura del menisco interno de su rodilla izquierda, mientras que David Guzmán abandonó el partido con Sporting con molestias físicas que también lo marginarían del duelo ante el Team.

Ante esta coyuntura, el reemplazante natural para ocupar la zona de contención en el mediocampo sería Fidel Escobar. No obstante, el panameño aún no ha podido disputar minutos en lo que va del 2026 luego de someterse a una intervención por una hernia en la zona lumbar, situación que lo mantiene en pleno proceso de recuperación.

El mensaje que ilusiona al Monstruo

Aunque el médico de Saprissa, Esteban Campos, aseguró hace algunos días que no apresurarán la recuperación del futbolista y que todavía no pueden fijar una fecha exacta para su regreso, este sábado el propio Escobar dejó una señal que despertó ilusión entre los aficionados morados.

A través de su cuenta de Instagram, el mediocampista compartió una historia con el mensaje “Modo recovery”, acompañado por el emoji de un reloj de arena. Claramente, se trata de una señal positiva sobre su proceso de recuperación. Tic, tac.

El mensaje de Fidel Escobar (Instagram).

Aunque cautelosas, las palabras del doctor Campos ya habían adelantado que la evolución del jugador marcha por buen camino. “Con Fidel seguimos caminando bien, pero a los que no dimensionan el problema, Fidel tuvo una hernia en su columna y recibió un tratamiento quirúrgico mínimamente invasivo”, explicó el médico del club. “Vamos día a día, mejorando, un paso a la vez”, agregó sobre la rehabilitación del canalero.

Panamá también lo espera

La evolución de Fidel Escobar no solo es seguida de cerca en Tibás. Thomas Christiansen, entrenador de la Selección de Panamá, también monitorea su recuperación, ya que el mediocampista apunta a ser una pieza importante en el esquema que utilizará el combinado canalero en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Desde Saprissa tienen claro ese escenario y por eso manejan el proceso con máxima precaución. “Vamos a tratar de tener a Fidel en el momento justo para que ayude a Saprissa y a su selección”, prometió nuevamente Esteban Campos.

