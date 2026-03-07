Campeón con Alajuelense se quedó sin club en pleno Clausura 2026 y ahora confiesa la razón: “Intenté por todos los medios”

El 5 de septiembre de 2024, durante la goleada 5-1 de la Liga Deportiva Alajuelense ante Escorpiones de Belén por el Torneo de Copa, Kevin Cabezas sufrió una lesión que marcaría un antes y un después en su carrera.

El volante de 26 años padeció una impactante fractura de tibia y peroné que lo obligó a pasar por el quirófano y afrontar una excruciante recuperación que lo mantuvo fuera de las canchas durante más de 150 días.

Regreso y salida en Municipal Liberia

En medio de ese proceso, el mediocampista —campeón de la Copa Centroamericana 2024 con Alajuelense— pasó a la AD Sarchí de la Liga de Ascenso buscando minutos y continuidad. Más adelante, superada aquella dura lesión, firmó con Municipal Liberia, club en el que ya había jugado entre 2022 y 2024.

Cabezas salió de Alajuela en marzo de 2025 (LDA).

Sin embargo, su regreso no duró mucho. Tras disputar apenas dos partidos del presente Clausura 2026 con los Coyotes, Cabezas finiquitó su contrato. Desde el club no dieron explicaciones sobre la abrupta salida, y fue el propio futbolista quien decidió aclararlo a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

¿Por qué rescindió su contrato?

En su descargo, Cabezas reveló que debió someterse a una cirugía de la que el club no quiso hacerse cargo. “Hace un año y medio sufrí una fractura de tibia y peroné, así que salí de LDA buscando más minutos, más chances por venir de una lesión tan complicada. Pero en realidad no estaba al 100%”, empezó admitiendo el ex manudo.

El mediocampista contó que arrastraba un problema en los dedos del pie, que se le encogían en forma de garra debido a una secuela nerviosa. “Aprendí a convivir con eso con el pasar del tiempo, así competí y todo súper bien”, relató. Pero todo cambió tras un fuerte golpe sufrido en un entrenamiento.

Cabezas no se había recuperado al 100% de la fractura (La Nación).

“Hace unas semanas, en un entrenamiento tuve un golpe bastante fuerte con un compañero justo en la fractura vieja. Me dijeron que era solo un golpe y que en unos días estaría bien, pero no me sentía bien”, recordó.

Buscando respuestas, acudió a otro especialista que le dio un diagnóstico diferente: una fisura en la zona de la antigua fractura y un síndrome compartimental posterior que afectaba sus músculos y tendones.

Ante este panorama, el médico le recomendó una cirugía que implicaba entre tres y cuatro meses de recuperación. Cabezas explicó que intentó renovar su contrato con Liberia —que expiraba en junio— para poder operarse con respaldo del club. “Intenté por todos los medios renovar mi contrato”, afirmó, pero la directiva le dio dos opciones: terminar el torneo y luego evaluar su continuidad, o operarse por su cuenta y separarse del equipo.

Finalmente, el futbolista tomó la decisión de someterse a la operación. “Hace unos días hicimos la cirugía y todo salió súper bien, no puedo estar más contento de ver que mis dedos funcionan otra vez como deberían”, comentó.

Ahora, Cabezas solo piensa en volver a las canchas y empezar a relanzar su carrera. “Estoy enfocadísimo en recuperarme y espero estar lo más pronto posible en la cancha, así que nos vemos por ahí. Pura vida“, cerró.

