Las selecciones de Centroamérica quedaron en deuda en las Eliminatorias, ya que su rendimiento estuvo lejos de lo esperado. Al final, Panamá fue la única que logró asegurar su boleto al Mundial de 2026, mientras que Costa Rica y Honduras no pudieron cumplir su objetivo en la ruta clasificatoria.

En medio de ese panorama adverso para la región, Adalberto Carrasquilla lanzó un mensaje firme y directo. Sus palabras llegaron como una reacción al balance poco alentador que dejaron las selecciones centroamericanas rumbo a la Copa del Mundo.

Esto dijo Carrasquilla tras el fracaso de Centroamérica rumbo al Mundial 2026

Adalberto Carrasquilla fue claro al señalar que las selecciones de Centroamérica atraviesan un momento preocupante, ya que, a su criterio, la región ha perdido peso competitivo mientras los equipos del Caribe han dado un paso al frente con una mejor preparación

“En proyección Centroamérica como tal pierde protagonismo, las islas del Caribe nos han dado un golpe de realidad, se siguen preparando de la mejor manera“, compartió Carrasquilla para ESPN.

El panameño advirtió que, si los países centroamericanos no evolucionan y no elevan su nivel, seguirán cediendo espacios que antes parecían suyos en torneos como la Copa del Mundo.

“Nos demostraron que si no seguimos avanzando, van a ir otras selecciones a tomar dichos lugares en la Copa del Mundo que antes tenían por ejemplo Costa Rica y Honduras en su momento”, finalizó Adalberto Carrasquilla para ESPN.

