Josué Quesada confirma al reemplazante de Vladimir Quesada y el anuncio sacude a Saprissa: “Agarrar el equipo mañana”

Este viernes, el Deportivo Saprissa sacudió al fútbol costarricense al anunciar la salida de Vladimir Quesada de la dirección técnica del primer equipo. A pesar de que su continuidad había sido ratificada hace apenas unas semanas, el flojo rendimiento del equipo en el inicio del Torneo Clausura 2026 terminó por sellar la destitución del estratega de 59 años.

Mientras la dirigencia del Monstruo analiza a los posibles candidatos para reemplazar a Quesada con la misión de enderezar el rumbo y volver a pelear por la estrella 41, primero debe resolver una urgencia inmediata: ¿quién estará al frente del plantel hasta la llegada del nuevo DT?

ver también El hijo de Paté Centeno no se guardó nada contra Hernán Medford y sentenció el futuro del banquillo de Saprissa

El calendario no da respiro y el próximo jueves los morados enfrentarán a Carmelita por el Torneo de Copas, lo que plantea la necesidad de que alguien se siente en el banquillo, aunque sea de manera provisoria.

El DT interino de Saprissa

Según informó el periodista Josué Quesada durante la transmisión de su programa Teléfono Rojo, el elegido para asumir de forma interina será Roy Myers, actual entrenador de la Sub-21 del club.

Roy Myers sería el DT interino del Monstruo (Saprissa).

“Roy Myers: técnico interino. Porque alguien tiene que agarrar el equipo mañana, entrenarlo y dirigirlo para el partido de Copa con Carmelita, pero ya el Deportivo Saprissa se está moviendo”, aseguró.

Publicidad

Publicidad

¿Y después de Roy Myers?

En ese mismo espacio, Quesada reveló que Douglas Sequeira es una opción que agrada en la cúpula morada. La directiva buscaría “un técnico de la casa, alguien que haya salido de Tibás, de La Cueva, que sepa lo que es”, y el actual entrenador de Inter San Carlos encaja perfecto en ese perfil.

Publicidad

Además, el comunicador aseguró que desde el Monstruo se habrían contactado con AD San Carlos para consultar por la situación contractual de Walter Paté Centeno.

Publicidad

ver también Futuro definido para Paté Centeno: San Carlos confirma qué pasará con su DT tras la salida de Vladimir Quesada en Saprissa

Sin embargo, este último punto debe tomarse con cautela: en las últimas horas, el presidente norteño Luis Carlos Chacón fue claro al afirmar que “Walter me confirmó que se queda en San Carlos”.