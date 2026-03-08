Es tendencia:
Mientras Edrick Menjívar regresa, Francis Hernández señala el jugador que Honduras no convocará más

Francis Hernández acepta su decisión y el jugador no volverá a vestir los colores de la Selección Nacional de Honduras.

José Rodas

La Selección de Honduras no convocará más a uno de sus históricos.
LaSelección de Honduras sigue recibiendo noticias sobre sus nuevos dirigentes: José Francisco Molina como entrenador y Francis Hernández desde la dirección deportiva.

Este último dio a conocer en Mesa Redonda de Cinco Deportivo que uno de los históricos de la Bicolor no volverá a jugar.

Honduras ya tiene una prelista de 50 a 55 jugadores para el partido amistoso del próximo 31 de marzo contra Perú, pero el jugador en cuestión no estará.

Andy Najar no regresa a la Selección de Honduras

“En el caso de Andy Najar, él hizo saber en noviembre que no está disponible, y hasta el momento la información que tenemos es que no está en condiciones de regresar. Se respeta la decisión del jugador, como no puede ser de otra manera.”

Un caso contrario al de Edrick Menjívar, quien sí está en esa prelista, y dependerá de José Francisco Molina ser convocado para el partido contra Perú.

Datos clave:

  • Andy Najar no volverá a la Selección de Honduras.
  • Francis Hernández respeta la decisión de su retiro y no está en sus planes convocarlo.
  • José Francisco Molina sí llamará a Edrick Menjívar.
