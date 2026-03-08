Kenneth Vargas rompe el silencio tras su lesión y confirma el peor escenario para Alajuelense: “Lo que ningún futbolista quiere que le pase”

La noche del sábado, Liga Deportiva Alajuelense de Óscar “Machillo” Ramírez cumplió con su cometido al rescatar tres valiosos puntos en su visita a la AD San Carlos por el Torneo Clausura 2026. Sin embargo, la victoria llegó acompañada de una preocupación importante para el cuerpo técnico rojinegro.

En apenas 45 minutos, el conjunto manudo sufrió las lesiones de Malcom Pilone y Kenneth Vargas, quienes debieron abandonar el campo y ser reemplazados por Rashir Parkins e Isaac Badilla respectivamente.

Aunque Pilone no es un habitual titular para el Machillo, Vargas sí se había consolidado como una pieza importante dentro del esquema del DT. El extremo venía aportándole al equipo velocidad y desequilibrio en el frente de ataque, cualidades difíciles de reemplazar dentro de la actual planilla manuda.

Kenneth Vargas rompe el silencio

Aunque el club todavía no ha emitido un parte médico oficial sobre ambas lesiones, Kenneth Vargas rompió el silencio a través de sus redes sociales con un mensaje que no invita precisamente al optimismo. “Cuando mejor me estaba sintiendo dentro del campo me pasó lo que ningún futbolista quiere que le pase”, escribió el atacante.

“Huevito”, quien abandonó el campo de juego del Carlos Ugalde tomándose la zona del isquiotibial izquierdo, también aprovechó el mensaje para respaldar a sus compañeros.

“En estos momentos tan importantes para el club solo queda apoyar y darles todos mis ánimos a mis compañeros. Ahora a poner todo en manos de Dios y pensar en la recuperación para volver lo más pronto posible. Gracias a todos por los mensajes de apoyo”, añadió el ex Herediano.

Vargas no estará en el BMO Stadium

A raíz de esta publicación compartida en sus historias de Instagram, todo apunta a que Kenneth Vargas ya ha sido descartado para el duelo ante Los Ángeles FC por la ida de los octavos de final de la Concachampions.

Ahora solo resta esperar el pronunciamiento oficial del club, que deberá confirmar el diagnóstico del extremo de 23 años, así como el estado físico de Malcom Pilone.

