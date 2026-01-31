Afuera una figura: Erick Lonnis confirma el primer cambio drástico en Saprissa tras la salida de Vladimir Quesada

El Deportivo Saprissa vive horas convulsionadas. Este viernes, la directiva tomó la decisión de ponerle fin al golpeado ciclo de Vladimir Quesada después de un mal inicio del Clausura 2026.

La afición ya había decretado su enojo con el DT, al que le cantaron “Fuera Vladimir” desde la primera fecha, y desde entonces su mandato en el banquillo morado parecía tener las horas contadas.

Sin embargo, y mientras la danza de candidatos no para de sumar nombres, lo que se confirmó en las últimas horas es que una de las figuras de Vladimir también saldrá del equipo. Al menos para el Torneo de Copa.

Cambio en la portería: no atajará Abraham Madriz en Saprissa

Después del parate de este fin de semana por las elecciones presidenciales en Costa Rica, el próximo compromiso de Saprissa será el jueves 5 ante Carmelita por el Torneo de Copa. Y en ese partido, para el que el equipo aún no tiene DT, no atajará Abraham Madriz.

El joven portero de 21 años había sido el elegido por Quesada para adueñarse del marco morado tras el retiro de Esteban Alvarado y no decepcionó. Todo lo contrario: fue una de las figuras del Monstruo en este inicio de campeonato.

Pero como es habitual, para el Torneo de Copa el equipo rotará y Madriz dejará el once para darle paso a Isaac Alfaro y no a Maynor Álvarez. Así lo confirmó Erick Lonnis según lo informó José Alberto Montenegro en Tigo Sports.

Además, probablemente, la salida de Madriz no será la única. Aunque las decisiones finales aún no se sabe quién las tomará

¿Quién será el DT de Saprissa este jueves?

De acuerdo a la información de Josué Quesada, en caso de no conseguir al DT definitivo en los próximos días, quien dirigiría contra Carmelita sería Roy Myers, actual entrenador de la Sub-21 del club.

“Roy Myers: técnico interino. Porque alguien tiene que agarrar el equipo mañana, entrenarlo y dirigirlo para el partido de Copa con Carmelita, pero ya el Deportivo Saprissa se está moviendo”, aseguró Josué en Teléfono Rojo, su programa de streaming.