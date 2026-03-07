Es tendencia:
Costa Rica

Así está la tabla de posiciones de la Liga Nacional de Guatemala, Clausura 2026 y Acumulada

Este fin de semana se juega la Jornada 12 que comienza con Comunicaciones en la cima del campeonato.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

Así está la Liga Nacional de Guatemala.
Así está la Liga Nacional de Guatemala.

La Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala arranca hoy sábado 7 de marzo con dos partidos que empiezan a marcar el pulso de la segunda vuelta: Mixco vs. Guastatoya y Marquense vs. Malacateco, duelos con impacto directo tanto en la tabla del torneo como en la pelea por la permanencia.

Pero el plato fuerte llega el domingo, con una cartelera cargada: Aurora vs. Xelajú, Mictlán vs. Municipal, Antigua vs. Cobán Imperial y Comunicaciones vs. Achuapa. En especial, el partido de los cremas vuelve a mirarse con lupa por el contexto de la tabla acumulada, donde Comunicaciones —de la mano del “Fantasma” Figueroa— necesita seguir sumando para no volver a quedar a tiro de la zona de descenso.

Comunicaciones y el Fantasma Figueroa propinan fuerte golpe a Municipal en el cierre de la primera vuelta

Así está el Clausura 2026

Tabla acumulada 2025/26

La acumulada es la que define el descenso (se van los últimos dos) y mantiene a varios equipos en alerta: allí se explica por qué, pese a su repunte en el Clausura, Comunicaciones no puede relajarse.

Así se juega la Jornada 12

Sábado 7 de marzo

  • Mixco vs. Guastatoya13:00
  • Marquense vs. Malacateco18:00
Domingo 8 de marzo

  • Aurora vs. Xelajú10:00
  • Mictlán vs. Municipal14:00
  • Antigua vs. Cobán Imperial17:00
  • Comunicaciones vs. Achuapa19:00

