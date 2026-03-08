Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

José Francisco Molina toma su primera gran decisión y señala al nuevo capitán de la Selección de Honduras

José Francisco Molina ya va dándole forma a su proyecto en la Selección de Honduras y señaló a su capitán. Esto informan.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
José Francisco Molina ha elegido su capitán, según lo que informan desde Honduras.
José Francisco Molina ha elegido su capitán, según lo que informan desde Honduras.

Este mes de marzo, la Selección de Honduras arranca su nuevo proceso bajo el mando del español José Francisco Molina, quien llega para intentar romper la mala racha que tiene la Bicolor de no clasificar a las Copas del Mundo. No asisten desde Brasil 2014.

Molina ya se ha puesto manos a la obra junto al director deportivo Francis Hernández, quien también fue fichado para lograr el objetivo. El DT ha tomado una gran decisión antes de la primera convocatoria.

Por marihuana: el impensado problema que vive Julián Martínez en el club de Vinicius y este fue el castigo que les dieron

ver también

Por marihuana: el impensado problema que vive Julián Martínez en el club de Vinicius y este fue el castigo que les dieron

Jorge Fermán, periodista de Deportes TVC, ha dado a conocer el nombre del capitán elegido por José Francisco Molina para el nuevo proceso.

¿Quién será el nuevo capitán de la Selección de Honduras?

Fermán reveló que Deiby Flores podría tener el gafete en este nuevo proceso, heredándolo del Choco Lozano y Edrick Menjívar. También recordemos que Denil Maldonado lo tuvo en el trayecto de Reinaldo Rueda.

“Deiby Flores será el capitán en esta nueva Selección de José Molina”, indicó el periodista de TVC.

“Decisión final”: Alberth Elis recibe la noticia que toda Honduras estaba esperando en el Minnesota United de James Rodríguez

ver también

“Decisión final”: Alberth Elis recibe la noticia que toda Honduras estaba esperando en el Minnesota United de James Rodríguez

Actualmente, Flores no tiene equipo, pero estaría en la primera convocatoria. El volante suena para reforzar a equipos de la MLS, como Austin FC y San Jose Earthquakes.

La Selección de Honduras disputará su primer partido bajo el mando de José Francisco Molina el 31 de marzo ante Perú en España.

Publicidad
Deiby Flores será el nuevo capitán de Honduras, asegura Jorge Fermán de Deportes TVC.

Deiby Flores será el nuevo capitán de Honduras, asegura Jorge Fermán de Deportes TVC.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
“Necesito un respiro”: legionario sacude los planes de José Francisco Molina y su primera convocatoria en la Selección de Honduras
Honduras

“Necesito un respiro”: legionario sacude los planes de José Francisco Molina y su primera convocatoria en la Selección de Honduras

“Escupir la cara”: Wilson Palacios cuestiona de la peor forma a la Selección de Honduras y hace sugerencia especial
Honduras

“Escupir la cara”: Wilson Palacios cuestiona de la peor forma a la Selección de Honduras y hace sugerencia especial

Exjugador de Olimpia da el peor concepto de la selección que toma por sorpresa a José Francisco Molina
Honduras

Exjugador de Olimpia da el peor concepto de la selección que toma por sorpresa a José Francisco Molina

Concacaf toma la decisión que tiene en vilo a Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras y El Salvador
Concacaf

Concacaf toma la decisión que tiene en vilo a Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras y El Salvador

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo