José Francisco Molina toma su primera gran decisión y señala al nuevo capitán de la Selección de Honduras

Este mes de marzo, la Selección de Honduras arranca su nuevo proceso bajo el mando del español José Francisco Molina, quien llega para intentar romper la mala racha que tiene la Bicolor de no clasificar a las Copas del Mundo. No asisten desde Brasil 2014.

Molina ya se ha puesto manos a la obra junto al director deportivo Francis Hernández, quien también fue fichado para lograr el objetivo. El DT ha tomado una gran decisión antes de la primera convocatoria.

Jorge Fermán, periodista de Deportes TVC, ha dado a conocer el nombre del capitán elegido por José Francisco Molina para el nuevo proceso.

¿Quién será el nuevo capitán de la Selección de Honduras?

Fermán reveló que Deiby Flores podría tener el gafete en este nuevo proceso, heredándolo del Choco Lozano y Edrick Menjívar. También recordemos que Denil Maldonado lo tuvo en el trayecto de Reinaldo Rueda.

“Deiby Flores será el capitán en esta nueva Selección de José Molina”, indicó el periodista de TVC.

Actualmente, Flores no tiene equipo, pero estaría en la primera convocatoria. El volante suena para reforzar a equipos de la MLS, como Austin FC y San Jose Earthquakes.

La Selección de Honduras disputará su primer partido bajo el mando de José Francisco Molina el 31 de marzo ante Perú en España.

