Juega en Saprissa, estudió medicina y hoy divide su vida entre el fútbol y el quirófano: “Hubo días que no podía más”

El viernes por la noche, la mediocampista mexicana Zellyka Arce tuvo su debut como jugadora del Deportivo Saprissa, aunque fue recién este sábado cuando el club anunció de manera oficial su contratación.

Proveniente de la Liga MX, donde jugó para Chivas de Guadalajara, Atlas, Atlético San Luis y Monterrey, la oriunda de Jalisco acumula más de 220 partidos en la primera división azteca y dos títulos en su palmarés. Pero además de este respetable recorrido futbolístico, su historia tiene un detalle que la hace aún más especial.

Zellyka Arce Balleza reforzó a Saprissa FF (Saprissa).

ver también Celebra Saprissa: Fidel Escobar lanza el mensaje sobre su regreso que Hernán Medford necesitaba

Entre el fútbol y el quirófano

Desde pequeña, Arce tenía claro que quería ser doctora. A pesar de las dificultades que implicaba seguir ese camino mientras desarrollaba su carrera como futbolista, logró organizar su tiempo para no abandonar ninguna de sus dos pasiones, y hoy puede decir con orgullo que completó su licenciatura como médica cirujano y partera.

En una entrevista de 2022 con el diario Récord, la flamante volante morada confesó que hubo momentos muy duros durante ese proceso. “Nunca me pasó por la cabeza renunciar a ninguna de las dos cosas. Claro que hubo días que yo de verdad ya no podía más. Había veces que decía no puedo, estoy cansada, estoy mentalmente agotada”, relató, y recordó que muchas veces terminó llorando por el desgaste físico y emocional que implicaba cumplir con ambas responsabilidades.

Publicidad

Publicidad

“Había días que tenía un mal resultado en el fútbol y sabía que después tenía que ir al hospital, que tenía guardia y que debía estar ahí 24 horas. Era complicado controlar la parte emocional y el cansancio”, explicó Arce. Sin embargo, siempre tuvo claro que debía terminar ambas metas que se había propuesto.

La futbolista también contó que su vocación por la medicina nació desde muy pequeña. “Desde que mi mamá me llevaba con mi pediatra yo le decía: yo quiero ser doctora”. Una experiencia familiar terminó de convencerla cuando su abuela materna enfermó y ella vivió de cerca todo ese proceso.

Publicidad

Arce se recibió en 2024 (Instagram).

Publicidad

Finalmente, en julio de 2024 logró cumplir su gran anhelo. Después de ocho años y 14 torneos disputados en la Liga MX, anunció en sus redes sociales que se graduó como Médica Cirujana y Partera de la Universidad de Guadalajara.

Publicidad

ver también Se marcha a Estados Unidos: Saprissa lo menospreció y ahora confirman su fichaje por un poderoso de la MLS

“Nunca dejen que nadie les haga creer que no pueden lograr lo que se propongan. Y sí, el deporte y el estudio sí pueden ir de la mano”, escribió entonces en su cuenta de Instagram, celebrando un logro que ahora acompaña con una nueva etapa en Saprissa.

En síntesis

–Refuerzo para Saprissa: Zellyka Arce debutó el viernes con el club morado y este sábado se oficializó su fichaje.

Publicidad

Publicidad

–Amplia experiencia: La mediocampista mexicana suma más de 220 partidos en la Liga MX y fue campeona en dos ocasiones.

–Doble carrera: Además de futbolista profesional, se graduó como médica cirujana y partera tras combinar durante años el estudio con el deporte