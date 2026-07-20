Argentina perdió la final, pero la condenaron mucho antes: la campaña de odio que embarró el Mundial 2026

España fue superior y levantó la Copa con justicia. El resultado contradice las acusaciones de corrupción, favoritismo y manipulación que persiguieron a Argentina durante todo el Mundial 2026.

Argentina perdió la final del Mundial 2026. España controló el partido, redujo al equipo de Lionel Scaloni a una resistencia casi permanente y encontró en el tiempo suplementario el gol de Ferran Torres.

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Fue un campeón justo, nadie puede negarlo. La Albiceleste jugó su peor partido en el torneo y terminó dependiendo de las manos salvadoras de Emiliano Martínez nada más que para extender su agonía hasta el minuto 106.

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Ese es un brevísimo análisis futbolístico que puede dejar una derrota que exige separar los hechos del relato que se había construido alrededor de Argentina desde mucho antes.

Norteamérica 2026: el Mundial de las mentiras

Durante las últimas semanas, cualquier decisión arbitral favorable a los subcampeones mundiales fue presentada como evidencia de un arreglo. La teoría, que se esparció como la pólvora en las redes sociales, era que la FIFA necesitaba que Messi llegara hasta el último partido y los árbitros actuaban para cumplir ese objetivo. No hacía falta demostrar nada.

Después de la remontada ante Egipto, además de las plañideras denuncias que soltaron el técnico Hossam Hassan y algunos de sus dirigidos, circularon publicaciones que acusaban al árbitro François Letexier de haber recibido dinero para beneficiar a Argentina.

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También se difundieron capturas de su perfil de Wikipedia, editado por usuarios anónimos para agregar información falsa y sostener que el partido estaba arreglado. La mentira ya había alcanzado millones de visualizaciones cuando llegaron las verificaciones.

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Frente a Suiza ocurrió algo parecido. El VAR intervino ante una confusión de identidad que derivó en la expulsión de Breel Embolo y apareció enseguida la versión de que la FIFA había inventado una regla para favorecer a los sudamericanos. Claro que en realidad la norma existía, había sido aprobada por la International Football Association Board (IFAB) y ya se había aplicado en el mismo Mundial para expulsar a Miguel Almirón.

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Pero la explicación reglamentaria tuvo mucho menos circulación que el grito de “ROBO”. La primera requería leer, revisar el protocolo y reconstruir la jugada. Lo otro entraba en una publicación de diez palabras acompañada por un video fuera de contexto.

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También aparecieron imágenes generadas con inteligencia artificial, audios manipulados y escenas de otros encuentros presentadas como supuestas reacciones de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a los partidos de Argentina.

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Cuando una decisión favorecía a los dirigidos por Scaloni, aparecía el complot. Cuando la perjudicaba, la conversación seguía de largo. Una teoría que solo aceptaba como evidencia aquello que la confirmaba…

¿Cuál era el negocio de convertir a Argentina en el enemigo?

Hablar de campaña no implica afirmar que existió una oficina central organizando cada publicación. Lo que realmente sucedió es que miles de comunicadores, influencers y medios encontraron una historia rentable y comenzaron a alimentarla, porque entendieron que acusar a Argentina generaba más interacciones que explicar una decisión arbitral. El algoritmo hizo el resto.

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Además, Argentina reunía todos los elementos necesarios para convertirse en el villano ideal. Era el campeón defensor. Tenía al mejor jugador de todos los tiempos. Su estruendosa hinchada copaba los estadios. Sus jugadores mostraban un amor propio que para algunos representaba arrogancia. Cada rival eliminado sumaba nuevos públicos dispuestos a creer que detrás del resultado había algo oscuro.

Lionel Messi se quedó a las puertas de un bicampeonato histórico con la Selección Argentina (Getty Images).

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Claro que se puede cuestionar el juego de la Albiceleste. Se pueden discutir decisiones de Scaloni, rendimientos individuales y fallos arbitrales. El fútbol vive de esas discusiones. Acusar de corrupción exige otra cosa: pruebas. Durante este Mundial sobraron acusaciones y faltaron pruebas.

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Argentina perdió la final ante un gran campeón, pero la derrota secundaria (y subterránea) que dejó su recorrido mundialista es mucho más preocupante. Porque demuestra la facilidad con la que una mentira, repetida hasta el cansancio, puede terminar convertida en verdad.