“Una gran acción legal”: Argentina podría recurrir a la Justicia tras perder la final del Mundial 2026 ante España

Luego de las acusaciones sin pruebas que circularon durante el Mundial 2026, Argentina estaría evaluando romar una decisión drástica.

La derrota ante la poderosa España cerró el Mundial 2026 para Argentina, pero la lucha de los flamantes subcampeones podría estar a punto de comenzar un capítulo completamente distinto fuera de la cancha.

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Según un reporte preliminar, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) estaría evaluando iniciar acciones legales por la campaña de desinformación masiva que tuvo como blanco a la Albiceleste durante la competencia.

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A lo largo del torneo circularon acusaciones de supuestos favores arbitrales, imágenes manipuladas y publicaciones que presentaban como hechos versiones nunca comprobadas. La caída en la final terminó de desarmar la teoría de un Mundial preparado para el bicampeonato argentino, pero varios de esos contenidos ya habían alcanzado una enorme difusión.

La ofensiva legal que evaluaría la AFA

Según la información de All About Argentina, una reconocida cuenta en inglés dedicada a seguir diariamente la actualidad del equipo de Lionel Messi, la AFA estaría analizando iniciar “una gran acción legal por la campaña de desinformación dirigida contra los jugadores de Argentina durante la Copa del Mundo”.

Las posibles demandas por difamación apuntarían a quienes publicaron o reprodujeron acusaciones falsas, imágenes adulteradas y señalamientos realizados sin evidencia.

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Además, la entidad no limitaría su accionar a los grandes medios o a las cuentas más populares. De acuerdo con la misma versión, también podrían quedar alcanzados usuarios de X, Instagram y TikTok con audiencias pequeñas que hayan contribuido a extender la campaña.

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Un equipo legal ya estaría reuniendo pruebas

El reporte también sostiene que un equipo legal ya estaría recopilando publicaciones, capturas de pantalla y otros materiales que podrían utilizarse como evidencia ante la Justicia.

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Por el momento, la información tiene carácter preliminar y la AFA no anunció oficialmente la presentación de demandas, pero la posibilidad de una respuesta judicial ya aparece sobre la mesa después de un Mundial en el que buena parte de la discusión alrededor de Argentina estuvo atravesada por acusaciones que nunca pudieron demostrarse.