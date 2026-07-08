Keylor Navas ya no está solo: figura de La Sele se suma a Pumas para jugar la Liga MX

Pumas UNAM ya ha anunciado su nuevo fichaje de Costa Rica que acompañará a Keylor Navas dentro del mismo club.

La delantera costarricense Priscila Chinchilla no tardó casi nada en definir su futuro profesional luego de anunciar su salida del Atlético de Madrid en España. La atacante llegó a un acuerdo el pasado sábado para rescindir su contrato con el equipo colchonero, buscando un destino que le asegure un papel más protagónico en la cancha.

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Pocas horas después de su salida del fútbol europeo, Pumas UNAM de la Liga MX Femenil hizo oficial la contratación de la futbolista de 24 años a través de sus redes sociales. Ahora Priscila compartirá el mismo equipo con Keylor Navas, gran figura del equipo varonil de la primera división y actual subcampeón.

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Priscila Chinchilla busca recuperar su mejor versión

El principal motivo por el que Chinchilla decidió dejar el balompié español fue la falta de regularidad. La jugadora tiene como gran meta sumar la mayor cantidad de minutos de juego posibles durante este semestre, pensando en los retos inmediatos de la Selección Femenina de Costa Rica.

La escuadra patria disputará una serie de compromisos decisivos el próximo mes de noviembre, donde buscará sellar su boleto al Mundial de Brasil 2027, además de mantener viva la lucha por clasificar a los Juegos Olímpicos.

Esta contratación marca la segunda etapa de Priscila en el fútbol mexicano, ya que anteriormente defendió la camiseta del Pachuca Femenil. Su carrera internacional a tan corta edad ya es muy amplia, sumando experiencias con el Zenit en Rusia y el mencionado paso por el Atlético de Madrid.

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Con su llegada al conjunto de la UNAM, Chinchilla se une al histórico guardameta Keylor Navas como los dos únicos futbolistas de Costa Rica que militan actualmente en las distintas categorías de la institución universitaria.

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La delantera se incorporará a los trabajos de pretemporada de Pumas en los próximos días para ponerse a las órdenes del cuerpo técnico y llegar con el mejor ritmo posible al arranque de la nueva campaña.

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Presencia tica en México

El fútbol femenino de Costa Rica sigue ganando terreno en territorio azteca. Chinchilla se suma a una lista de jugadoras nacionales que han pasado o se mantienen en la Liga MX Femenil, entre las que destacan:

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