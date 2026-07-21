Con solo 5 palabras: Erick Lonnis le marcó la cancha a Mariano Torres por su expulsión ante Herediano en la Recopa

Lonnis habló sin rodeos sobre la tarjeta roja que se ganó Mariano Torres y sacó del partido a Emerson Bravo, perjudicando a Saprissa en la Recopa.

Mariano Torres no arrancó el semestre con Deportivo Saprissa de la mejor manera. Este sábado, el ídolo morado fue expulsado a instancias del VAR a los 46 minutos del choque con Club Sport Herediano por la Recopa, que terminó en manos de los florenses y le valió un aluvión de críticas.

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Cuando el argentino le pegó el planchazo a Emerson Bravo, quien no pudo seguir disputando la final, su equipo ya perdía 0-1. Y lo dejó diezmado, con un hombre menos, de cara a la segunda mitad. Ahí nace la molestia con Torres, magnificada por el antecedente reciente de su empujón al comisario de Unafut en Puntarenas, que prácticamente lo sacó de la fase final el torneo pasado.

Desde entonces, las autoridades del club no se refirieron al tema. Hasta que Erick Lonnis, líder del comité deportivo, lo abordó este martes, en la presentación de Sebastián Padilla como el nuevo refuerzo. Shawn Johnson, recordemos, también iba a estar presente, pero de momento no pasó los exámenes médicos.

¿Qué dijo Lonnis sobre la expulsión de Mariano Torres?

El exportero de Saprissa explicó que platicó con Mariano Torres sobre lo sucedido, pero dejó claro su descontento con la situación: “Siempre hay posibilidad de que eso suceda. Esperamos que esta sea la última y que no haya más posibilidades, porque el despliegue futbolístico que él hace cuando está en cancha es un deleite para el equipo y el aficionado”.

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“Siempre hablamos, hay jugadas de jugadas, pero siempre hablamos y tenemos una conversación permanente con él y con otros jugadores, siempre con la intención de mejorar“, agregó Lonnis, quien ansía ver una mejor versión del mediocampista de 39 años en los seis meses que le quedan de contrato.

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Al tratarse de una tarjeta roja por juego brusco grave, se estipula que Torres podría recibir un castigo de al menos dos partidos, el cual deberá purgar en el Torneo Apertura 2026. Los rivales de la “S” en las primeras fechas serán Pérez Zeledón (viernes 24 de julio), San Carlos, Puntarenas y Cartaginés.

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